AYM'ye gidilmeyecek

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Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliğinde yer alan başta seçilme yaşının 18'e düşürülmesi olmak üzere topluma sıcak gelen düzenlemeler, CHP'ye geri adım attırdı. Anayasa değişikliğinin Meclis'teki gerek komisyon gerekse de Genel Kurul görüşmelerinde 18 maddelik teklifi Anayasa Mahkemesi gündemine taşıyacağı sinyali veren CHP, referandum sürecinde kamuoyunun ve özellikle de gençlerin tepkisini çekmemek için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmama kararı aldı. Referandum stratejisini netleştiren CHP AYM'nin kapısını çalmak yerine tüm mesaisini 'hayır' kampanyası için harcayacak. Kılıçdaroğlu, anayasa değişiklikleri için meydanlardan çok bölge toplantılarında olacak.
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Gazete
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