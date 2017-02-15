Alman savcılığından Türk imamlarına evinde arama

Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) camilerinde görev yapan dört imamın evinde, "casusluk faaliyeti yürüttükleri" iddiasıyla arama yapıldı.
Federal Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, casusluk yaptıkları şüphesiyle, Federal Kriminal Dairesine (BKA) bağlı polislerin Kuzey Ren-Vestfalya ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde görev yapan dört imamın evinde arama yaptığı ifade edildi.
Açıklamada, federal mahkeme tarafından çıkarılan arama kararı ile, casusluk iddiaları ile ilgili daha fazla kanıt toplanmasının amaçlandığı belirtildi.
Evlerinde arama yapılan imamların Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hakkında topladıkları bilgileri Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğuna iletmeke suçlandığı kaydedildi.
KANIT BULAMADILAR
DİTİB yetkilileri ise bazı imamların Ankara'ya bilgi notları göndererek "casusluk faaliyeti" yürüttüğü iddialarıyla ilgili inceleme yapan Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti Anayasayı Koruma Teşkilatı bölgesinde DİTİB'in casusluk yaptığına dair herhangi bir kanıt olmadığını belirtiyor.
KRV eyalet hükümeti yetkilileri de DİTİB'in Almanya'da casusluk faaliyetleri yürüttüğüne ilişkin somut bir kanıt olmadığı yönünde açıklamalarda bulunmuştu. KRV İçişleri Bakanı Ralf Jaeger, 9 Şubat'ta Eyalet Meclisinde bu tespiti destekleyen bir konuşma yapmıştı.
GÖRMEZ: AKILDAN UZAK
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, iddialara ilişkin Alman medyasına yaptığı açıklamada, "Din görevlilerinin yahut DİTİB'in kendi vatandaşlarımızı, Müslümanları FETÖ ve DEAŞ gibi örgütlerin yanlış düşüncelerinden koruma reflekslerini, çabalarını ve gayretlerini casusluk olarak adlandırmak akıldan uzak bir şeydir. Hiçbir din görevlisi, kendi cemaatinden herhangi birisinin mahrem hayatıyla ilgili hiçbir bilgiyi paylaşmaz, paylaşamaz. Bu suçlamaları kabul etmek mümkün değildir." ifadesini kullanmıştı.
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hitler artığı bu ülke fetö ve jon dündar gibi alçak ajanlarının deşifre olmamaları için kendince önlem alıyor ve aklınca Türkiyeye göz dağı veriyor.Bu alçakları raf ömürleri geçene kadar Türkiyedeki alçak operasyonlarında kullanacak.Bu itlere biraz yal,biraz su ver babalarını bile satar.Lakin bizde bunlara mütakabiliyet çerçevesinde cevap vermemiz lazım.Alman kiliselerinin ve vakıflarının Ülkemizde binlerce ajanı dündar gibi köpekleri var bir iki tanesine aynı uygulamayı yapabiliriz.Bu hitler torunlarını fransanın başına lepen geçinçe ve a.b,den ayrılınca ne hale düşeceklerini göreceğiz.
uyanık olun fetöcüler her türlü sahte montaj pisliklerle komplolar kurabilir. bu konuda imamlar acilen bilinçlendirilmelidir. evlerinden dışarıdaki ahvallerine kadar oturup kalktıkları kişilerle çok dikkatli davranmalılar. hiç kimseden hediye dahi almamalılar. kadınlarla kesinlikle bir odada bulunmamalı, sosyal medyada gezip tozdukları yerlerle ilgili hiçbir foto çekmemeli, artık ne kadar dikkat edilecek konu varsa herşeye ince ayrıntısına kadar dikkat etmeliler ki fetöcülere şantaj, montaj malzeme verilmesin.
yapılanlar almanyanın yeni seçilen cumhurbaşkanının türkiyeye karşı izleyecekleri tutumun göstergesidir almanlar türkleri yıldırmak için açıkça yapamadıklarını fetocu gavurları kullanarak pkkcı şerefsizleride saldırtarak yapmaya çalışacaktır türkiyedeki büyüklerimizin önce türklerin mal varlıklarını sonrada oluşturulacak büyük iş merkezlerinde bilgi ve bilgi birikimlerini büyük dış ticaret atağı olarak kullanmalarını arzu etmekteyiz türk iş dünyasının almanyadaki gücünden korkan almanlar panik atak yerine kabullenici olabilselerdi türkiye ile beraber dünya süper güçleri ligine girmeleri işten bile değildi bizi feto ile durduran güç aynı fetoyu almanların ve avrupanın yıkımında baş rol oynatmaya başladı bile ne diyelim avrupa birliğine geçmiş olsun
serefsiz nazi tohumlari turkiyenin de buna karsilik vermesi lazim
almanyayı yöneten zevatlarülkelerinde casus arıyorlarsa önce kendilerine bakip biz ne yapıyoruz diye düşünmeliler bizim din adamlarımız ile uğraşacağına ülkelerinde barındırdıkları hainleri teslim ets
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