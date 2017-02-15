Abla cinneti

Hatay'da korkunç bir kardeş cinayeti yaşandı. 28 yaşındaki Tuğba Çakmak, geçen hafta ikinci evliliğini yaptı. Düğüne Kıbrıs'ta elektronik mühendisliği bölümünü okuyan kardeşi Mustafa Şimşek'te katıldı. Genç kadın, dün kardeşinin uyuduğu odaya daldı. Ardından Mustafa Şimşek'in başına silah dayayıp tetiğe bastı. Ağır yaralanan genç hayatını kaybederken ablası koşarak evden kaçtı. Şimşek'in cenazesi Akbez Asri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Ailesi, "Kızımızın pikolojik sorunları var. Bir an önce bulunmasını istiyoruz" dedi. Jandarma ekipleri ise katilin peşine düştü.