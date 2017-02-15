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82 model

82 model anayasa
Başbakan Binali Yıldırım, 16 Nisan'da yapılacak referandumun startını 25 Şubat'ta Ankara'da Arena Spor Salonu'ndan vereceklerini belirterek, "Bu anayasa 82 model. Yolda kalıyor, tekliyor. Hayırcılar, 'Bir ittirirsek çalışırız belki' diyor. Çalışmaz kardeşim, milleti boşuna yormayın. Vatandaş 16 Nisan'da sandığa gidecek, darbe ürünü bu anayasayı değiştirecek, evet mührünü vuracak, işi bitirecek. Terör örgütlerinin hayır dediği yerde benim vatandaşlarım aynı safta olmayacak" dedi. Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan Yıldırım, mevcut nın, artık milletin beklentilerini karşılamakta yetersiz kaldığına dikkat çekerek şunları söyledi: 16 Nisan'a kadar sahalardayız. Tüm teşkilatlarımızla, il il, ilçe ilçe, köy köy, mahalle mahalle gezip cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlatacağız. İnanıyorum ve eminim ki milletimiz 2007'de başlattığı bu demokratik dönüşümü 16 Nisan 2017'de taçlandıracak. Türkiye'de yaşanmış bir katliamın birinci dereceden yöneticisi, sorumlusu ABD'de bir çiftlikte keyif içinde yaşayamaz. Bizim açımızdan bu kabul edilebilir bir şey değildir. Biz, bu darbe girişiminin planlayıcısı, azmettiricisinin Pensilvanya'daki terörist başı olduğunu daha önce Amerikan makamlarına ilettik. Yeni yönetimin bu konudaki adımlarını bekliyoruz. Umuyorum ki Amerikan yönetimi tarafından bu terörist başının iadesi konusunda somut adımlar atılacaktır...
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  • 15 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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