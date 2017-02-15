82 model anayasa

Başbakan Binali Yıldırım,16 Nisan'da yapılacak referandumunstartını 25 Şubat'ta Ankara'da ArenaSpor Salonu'ndan vereceklerinibelirterek, "Bu anayasa 82 model.Yolda kalıyor, tekliyor. Hayırcılar,'Bir ittirirsek çalışırız belki' diyor.Çalışmaz kardeşim, milleti boşunayormayın. Vatandaş 16 Nisan'dasandığa gidecek, darbe ürünübu anayasayı değiştirecek, evetmührünü vuracak, işi bitirecek.Terör örgütlerinin hayır dediğiyerde benim vatandaşlarım aynısafta olmayacak" dedi. PartisininTBMM'deki grup toplantısındakonuşan Yıldırım, mevcut anayasanın,artık milletin beklentilerinikarşılamakta yetersiz kaldığına dikkatçekerek şunları söyledi: 16 Nisan'a kadarsahalardayız. Tüm teşkilatlarımızla, il il,ilçe ilçe, köy köy, mahalle mahalle gezipcumhurbaşkanlığı hükümet sisteminianlatacağız. İnanıyorum ve eminimki milletimiz 2007'de başlattığı budemokratik dönüşümü 16 Nisan 2017'detaçlandıracak. Türkiye'de yaşanmış birkatliamın birinci dereceden yöneticisi,sorumlusu ABD'de bir çiftlikte keyifiçinde yaşayamaz. Bizim açımızdanbu kabul edilebilir bir şey değildir.Biz, bu darbe girişiminin planlayıcısı,azmettiricisinin Pensilvanya'daki teröristbaşı olduğunu daha önce Amerikanmakamlarına ilettik. Yeni yönetiminbu konudaki adımlarını bekliyoruz.Umuyorum ki Amerikan yönetimitarafından bu terörist başının iadesikonusunda somut adımlar atılacaktır...
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