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3 kişilik cenaze töreni

3 kişilik cenaze töreni
İzmir'in Çeşme ilçesinde birlikte intihar eden ve kimsenin sahiplenmediği AltanÜlker Çetin'in cenazesi 7 gün sonra akrabaları tarafından alındı. Çiftin son yolculukları da 14 Şubat'ta oldu. El ele ölüme giden Çetin çiftinin tabutları başında namazı kıldıran imamla birlikte sadece 4 kişi vardı. Saf tutanların, mezarlıkta çalışan işçiler olduğu öğrenildi. Namaz sırasında Ülker Çetin'in yeğeni İnci Kayahan Günler uzakta bekledi.
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  • 15 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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