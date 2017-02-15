3 kişilik cenaze töreni

İzmir'in Çeşme ilçesinde birlikte intihar eden ve kimsenin sahiplenmediği AltanÜlker Çetin'in cenazesi 7 gün sonra akrabaları tarafından alındı. Çiftin son yolculukları da 14 Şubat'ta oldu. El ele ölüme giden Çetin çiftinin tabutları başında namazı kıldıran imamla birlikte sadece 4 kişi vardı. Saf tutanların, mezarlıkta çalışan işçiler olduğu öğrenildi. Namaz sırasında Ülker Çetin'in yeğeni İnci Kayahan Günler uzakta bekledi.