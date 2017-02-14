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Trafikte bıçakladı

Trafikte bıçakladı
Hatay'da plakası kapatılmış motosiklete binen iki şehir eşkıyası, dün otomobil sürücüsü 26 yaşındaki M.A.'yı takip etti. Bir süre sonra da aracın önünü kesti. Daha sonra motosikletten inen bir saldırgan M.A.'yı bıçaklamaya başladı. O korkunç anlar, başka sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Bıçaklı eşkiya olay sonrası kaçtı. Yaralanan M.A. ise hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı
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  • 14 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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