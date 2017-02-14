Trafikte bıçakladı

Hatay'da plakası kapatılmış motosiklete binen iki şehir eşkıyası, dün otomobil sürücüsü 26 yaşındaki M.A.'yı takip etti. Bir süre sonra da aracın önünü kesti. Daha sonra motosikletteninen bir saldırganM.A.'yı bıçaklamayabaşladı. O korkunç anlar, başka sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Bıçaklı eşkiya olaysonrası kaçtı. Yaralanan M.A. ise hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı
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