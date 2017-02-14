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TELör örgütü

Bingöl’de iki ’lı gözaltına alındı. Cep telefonlarından ’nün şifreli haberleşme programı olan ByLock çıktı!

TELör örgütü
Terör örgütleri arasındaki kanlı ortaklık bir kez daha kanıtlandı. Bingöl'de 'a yönelik operasyon yapıldı. R.H. ve S.Ş. adlı iki zanlı gözaltına alındı. Zanlıların cep telefonları da araştırıldı. İki şüphelinin 'nün şifreli haberleşme programı olan "ByLock"u kullandığı saptandı. DEAŞ terör örgütüne yardım eden şüphelilerin, sosyal paylaşım sitelerinden de örgütü destekleyen paylaşımlarda bulundukları anlaşıldı.

REİNA CANİSİNİN İTİRAFI
Öte yandan canisi DEAŞ'lı Abdulkadir Masharipov tutuklandı. Kan donduran hakimlik ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde son sözü sorulan terörist, yaptığından pişman olmadığını anlattı. Caninin "Ben öç aldım. Kısas yaptığımı düşünüyorum. Rehin düşmemek için kendimi öldürmek istedim. İdam hükmü verilirse iyi olur" dediği öğrenildi.
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  • 14 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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