Suyunu çıkardı

Cinayet zanlısı Osman B, cezaevinden çıkıp dehşet saçtı. Eşini ve 4 çocuğunu kaçırdı. Polisin zanlıya ilaçlı meyve suyu içirmesiyle düğmeye basıldı. Nefes kesen operasyonla olay can kaybı yaşanmadan atlatıldı.
Şanlıurfa'dasüren rehine krizi 29 saat sonra sona erdi! Tüm Türkiye'nin nefesini tutarak takip ettiği olay şöyle gelişti. Cezaevi firarisi Osman B., Cumartesi akşamı saat 21.00 sıralarında havaya ateş ederek bir taksiyi çevirdi. Eşi Gülşah B. ile çocukları İbrahim, Nurşah, Enes ve Gökhan'ı araca bindirip sürücünün hareket etmesini istedi. Durumu haber alan polis ekipleri ise taksiyi takip etti. Aracın yolu Direkli Mahallesi mevkiinde kesildi. Ekiplerin tüm tabalarına rağmen Osman B., karısını ve çocuklarını teslim etmedi. Bunun üzerine saatler süren bekleyiş başladı! Cani baba, 17 saatinardından 2 çocuğu İbrahim ve Nurşan'ıserbest bıraktı. Babaları tarafından dehşeti yaşayan çocuklar, hemen hastanede tedavi altına alındı. Polislerin ikna çabaları sonucufirari baba, geçtiğimiz gece saat 01.00sıralarında ise çocukları Enes ve Gökmen'ide serbest bıraktı. Bunun üzerine ekiplerdüğmeye bastı! Osman B.'ye ilaçlı meyve suyu veren polisler, zanlının kendisinden geçmesi üzerine operasyon başlattı. Osman B.'nin ilacın etkisiyle uyumaya başlaması üzerine polisler arka camı kırıp elindeki tüfeği aldı. Diğer polisler de zanlıyı yakalayaraketkisiz hale getirmeyi başardı. Araçtan çıkarılan Osman B. ve eşi Gülşah, ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alındı. 29 saat süren rehine krizinin can kaybı yaşanmadan atlatılması ise herkese rahat bir nefes aldırdiçirmesiyle düğmeye basıldı. Nefes kesen operasyonla olay can kaybı yaşanmadan atlatıldı.
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