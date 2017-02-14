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Son pişmanlık!

Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı. Otomobilin önünde diz çöküp “Babamın arabasıydı” diye ağladı...

Son pişmanlık!
Adana'da ehliyetsiz surucunun son pişmanlığa fayda etmedi. Bekir İ. yonetimindeki otomobil, aşırı hız nedeniyle Topalak Mahallesi'nde yol kenarındaki su kanalına devrildi. Kazada aracta sıkışan surucunun arkadaşı, Buyukşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı Can-Kur ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan surucu ise kullanılamaz hale gelen otomobilin onunde diz ustu cokerek "Babamın arabasıydı" diye ağladı. Kendisini sakinleştirmeye calışan polise ehliyetinin olmadığını soyleyen Bekir İ, "Ağabey ne olur alkolmetreyi getirmeyin" demesi dikkati cekti. Ambulansa bindirilen surucu hastaneye kaldırıldı.
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  • 14 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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