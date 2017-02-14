Muğla'nın Gökova Körfezi'nin dünyaca ünlü Akbük Koyu'nda facia yaşandı. Ali Kara, Soner Yıldız,Mahmut Can ve Hasret Karataş adlı4 arkadaş, önceki gün balık tutmakiçin 4 metrelik fiber tekneyle denizeaçıldı. Akşam saatlerinde Soner Yıldız'a ait tekne, fırtına nedeniyle alabora oldu. Ali Kara ve Mahmut Can kendiolanakları ile yüzerek kıyıya çıkmayıbaşardı. Kara ve Can'ın ifadeleri doğrultusunda kurtarma ekipleri ise kayıp Yıldız ve Karataş'ın bulunması için çalışma başlattı. yakınları fenalaştı Dalgıçlar alabora olan tekneyi, kıyıya 30 metre mesafede bulurken, arama çalışmaları, denizin aşırı dalgalı olması yüzünden saat 03.00'te sonlandırıldı. Bölgedeki hava koşulları normaledönünce arama çalışmalarına dünsabah tekrar başlandı. Dalgıç ekipleri, alabora olan teknenin yakınlarında ilk olarak evli ve 1 çocuk babası Soner Yıldız'ın (34), daha sonra da diğer kayıp Hasret Karataş'ın (38) cesedine ulaştı. Yıldız ve Karataş'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp'a kaldırıldı. Ölenlerin yakınları acı haberle yakıldı.
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