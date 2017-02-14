Yol Durumu
  1. Hamile kadın akıma kapıldı
  2. Baba farkı!

Son kare

Gökova’da fırtına nedeniyle alabora olan teknedeki 2 kişinin cesedine ulaşıldı. Kurbanlardan geriye, faciadan önce çekildikleri son fotoğraflar kaldı...

Son kare
Muğla'nın Gökova Körfezi'nin dünyaca ünlü Akbük Koyu'nda facia yaşandı. Ali Kara, Soner Yıldız, Mahmut Can ve Hasret Karataş adlı 4 arkadaş, önceki gün balık tutmak için 4 metrelik fiber tekneyle denize açıldı. Akşam saatlerinde 'a ait tekne, fırtına nedeniyle alabora oldu. Ali Kara ve Mahmut Can kendi olanakları ile yüzerek kıyıya çıkmayı başardı. Kara ve Can'ın ifadeleri doğrultusunda kurtarma ekipleri ise kayıp Yıldız ve Karataş'ın bulunması için çalışma başlattı. yakınları fenalaştı Dalgıçlar alabora olan tekneyi, kıyıya 30 metre mesafede bulurken, arama çalışmaları, denizin aşırı dalgalı olması yüzünden saat 03.00'te sonlandırıldı. Bölgedeki hava koşulları normale dönünce arama çalışmalarına dün sabah tekrar başlandı. Dalgıç ekipleri, alabora olan teknenin yakınlarında ilk olarak evli ve 1 çocuk babası Soner Yıldız'ın (34), daha sonra da diğer kayıp Hasret Karataş'ın (38) cesedine ulaştı. Yıldız ve Karataş'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp'a kaldırıldı. Ölenlerin yakınları acı haberle yakıldı.
Etiketler: ,
  • 14 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar