SAT komandolarından yeni görüntüler

Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, El Bab'da görev icra eden SAT komandolarının neşelerinin yerinde ve morallerinin yüksek olduğunu yazarak fotoğraflar paylaştı.





Bir karede sahada DEAŞ'lı teröristleri hedefe alan keskin nişancı timi görülüyor.

Diğerinde de mevzi olarak kullanılan bir dairenin duvarında "Le Cade de Sniper" yazısı, SAT flaması ve Türk bayrağı görülüyor. Askerler silahlarıyla poz veriyor.



