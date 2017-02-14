Yol Durumu
  1. Gülen'in iadesi ile ilgili kritik gelişme
  2. FETÖ'nün fişini çekecek adım

ndan yeni görüntüler

Fırat Kalkanı harekatı kapsamında operasyonlara katılan nın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

SAT komandolarından yeni görüntüler

Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, 'da görev icra eden nın neşelerinin yerinde ve morallerinin yüksek olduğunu yazarak fotoğraflar paylaştı.

Bir karede sahada 'lı teröristleri hedefe alan keskin nişancı timi görülüyor.

Diğerinde de mevzi olarak kullanılan bir dairenin duvarında "Le Cade de Sniper" yazısı, SAT flaması ve Türk bayrağı görülüyor. Askerler silahlarıyla poz veriyor.
Etiketler: , ,
  • 14 Şubat 2017, Salı 11:23
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)
Mehdi Mehdi

MAŞALLAH.

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 14.02.2017 16:44
ARAFTAN ARAFTAN

Bir şehit bile vermeden geri gelin kardeşlerim İnşallah . Dualarımız sizlerle

Aynı Görüşte misiniz?
evet18
hayır0
cevapla 14.02.2017 12:34
BurunoteK BurunoteK

Allahınıza kurban sizin. Vurun gebertin şu pislikleri. Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah.

Aynı Görüşte misiniz?
evet20
hayır0
cevapla 14.02.2017 12:05
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar