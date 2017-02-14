SAT komandolarından yeni görüntüler

Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, El Bab'da görev icra eden SAT komandolarının neşelerinin yerinde ve morallerinin yüksek olduğunu yazarak fotoğraflar paylaştı.
Bir karede sahada DEAŞ'lı teröristleri hedefe alan keskin nişancı timi görülüyor.
Diğerinde de mevzi olarak kullanılan bir dairenin duvarında "Le Cade de Sniper" yazısı, SAT flaması ve Türk bayrağı görülüyor. Askerler silahlarıyla poz veriyor.
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MAŞALLAH.
Bir şehit bile vermeden geri gelin kardeşlerim İnşallah . Dualarımız sizlerle
Allahınıza kurban sizin. Vurun gebertin şu pislikleri. Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah.
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