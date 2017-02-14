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Sakık'ın yeğeni 'dan gözaltında

Terör örgütü 'ya yönelik Ankara, Van, Muş ve Ağrı'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

PKKya dev baskın! O isim gözaltında

Terör örgütü 'ya yönelik Ankara, Van, Muş ve Ağrı'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, aralarında 'ın yeğeni V.S'nin de bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

ADANA'DA DA OPERASYON
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ''nın kent yapılanması bünyesindeki ilçe ve mahalle unsurlarına yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 34 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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  • 14 Şubat 2017, Salı 09:19
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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Mehdi Mehdi

İNŞALLAH BİTTİ PKK .

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 14.02.2017 16:45
ilyas ilyas

pkk patır patır dökülüyor ,,

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 14.02.2017 09:54
VATANDAŞ VATANDAŞ

canları cehenneme pis teröristler.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 14.02.2017 09:37
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