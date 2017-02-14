Organize işler

Türkiye'nin 65 yıllık kozmetik markası Hunca, sahtecilik ve dolandırıcılık iddialarıyla çalkalandı! İddialara göre olay şöyle yaşandı. Naciye Hande B. isimli kadın, sahte kimlik ve diploma ile firmada işe başladı. Cidde Başkonsolosluğu'ndan alınmış gibi gözüken sahte vekâletname hazırladı. Hunca Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Hunca'nın banka talimatını hileyle değiştirerek annesi Nafiye B.'nin hesabına yaklaşık 100 bin TL para transfer etti. Ardından işten ayrıldı. 1 Aralık 2015'ta suç ortağı Köpük A.'yı Cidde Başkonsolosluğu'ndan alınmış gibi görünen bir vekâletname ile firmaya gönderdi. Şirketten maaş ve diğer haklarını istedi. Naciye Hande B.'nin sahte evraklarla işe başladığını ve şirketi 120 bin lira dolandırdığını belirleyen firma dava açtı. İfadesinde suçlamaları kabul eden Naciye Hande B. ve Köpük A. hakkında 20 yıla kadar hapis isteniyor.