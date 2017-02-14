Olmadı 'Şeker'!

İstanbul'da yaşayan Fatma Şeker, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Yoğun Bakım Servisi'nde görev yapmaktaydı. 36 yaşındaki gençkadın, iddialara göre bir süre önce işyerinde yaşadığı sorunlarnedeniyle çalıştığı klinik yada hastanenin değiştirilmesiiçin başvuru yaptı. Antalya'da çalışmak için ise internet üzerinden becayiş (memurlar arasında karşılıklı olarak görev yeri değiştirme) ilanı yayınladı. Çalışmaşartlarından memnun olmayanFatma hemşirenin birkaç kezdile getirdiği bu talebi herdefasında olumsuz yanıt aldı.
PSİKOLOJİSİ BOZULDU
Bir yandan psikolojik sorunları da bulunan Şeker, özellikle son bir hafta ruhsal anlamda büyük bir çöküntü yaşadı. GeçtiğimizÇarşamba günü mesai bitimindeiş arkadaşıyla birlikte yaşadığıeve gitti. Ertesi sabah kahvaltı hazırlayan ev arkadaşı, Fatma hemşireyi çağırmak için odasına girdi. Şeker'i odasında bulamayan ev arkadaşı, genç kadının banyoda olabileceğini düşündü.
İNCELEME BAŞLATILDI
Ancak aradan geçen süreye rağmen Şeker'in banyodan çıkmaması üzerine arkadaşı kilitli olan kapıyı kırarak içeri girdi ve Şeker'i banyodaki havlupana asılı halde buldu. Tüyler ürpertenmanzara karşısında adeta şokyaşayan ev arkadaşı, hemenpolis ve sağlık ekiplerine haberverdi. Olay yerine giden ekipler, Şeker'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin yaptığı olay yeri incelemesinin ardından Şeker'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri intiharla ilgili soruşturma başlattı. Şeker'in cenazesi çalıştığı hastanede alınana helalliğin ardından memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi. Talihsiz kadın, gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
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