TSK'dan yapılan açıklamada, "Mardin Nusaybin'de hudut emniyet görevindeki güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırıya anında karşılık verildi. 1 terörist öldürüldüğü açıklandı. Açıklamada, PKK/PYD kontrolündeki Suriye topraklarından açılan ateşe misli ile mukabele kapsamında karşılık verildiği bildirildi.
Nusaybin'de çatışma
Mardin'in Nusaybin ilçesindeki hudut emniyet görevindeki güvenlik güçlerine yönelik, PKK/PYD kontrolündeki Suriye topraklarından ateş açıldı. Açılan ateşe misli ile karşılık verilirken, 1 terörist etkisiz hale getirildi.
- 15 kanun tasarısı yasalaştı
- Reina saldırısının planlayıcısı yakalandı
- Bakan Albayrak: FETÖ'nün maden oyunu deşifre oldu!
kalan karakter 1000
az sabredin pyd li köpekler el bab ta az işimiz kaldı sıra sizede gelecek bakalım o heryerini yaladığınız amerikalılar kurtarabilecekmi sizi elimizden
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.