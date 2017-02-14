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Nusaybin'de çatışma

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki hudut emniyet görevindeki güvenlik güçlerine yönelik, PKK/PYD kontrolündeki Suriye topraklarından ateş açıldı. Açılan ateşe misli ile karşılık verilirken, 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Sınırda çatışma! O terörist öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklamada, "Mardin Nusaybin'de hudut emniyet görevindeki güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırıya anında karşılık verildi. 1 terörist öldürüldüğü açıklandı. Açıklamada, PKK/PYD kontrolündeki Suriye topraklarından açılan ateşe misli ile mukabele kapsamında karşılık verildiği bildirildi.
  • 14 Şubat 2017, Salı 12:22
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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EKO EKO

az sabredin pyd li köpekler el bab ta az işimiz kaldı sıra sizede gelecek bakalım o heryerini yaladığınız amerikalılar kurtarabilecekmi sizi elimizden

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır1
cevapla 14.02.2017 14:19
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