Mehmetçik’e veda

Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla yaşanan çatışmada şehit olan Teğmen Furkan Yayla (25), memleketi Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı. AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün kuzeninin oğlu olan şehit Yayla, 30 Ağustos 2015'te Kara Harp Okulu'ndan dereceyle mezun olmuştu. Mezuniyet belgesini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı. Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehitolan Piyade Uzman Çavuş Emin Güngör isememleketi Denizli'nin Acıpayam İlçesi'ndetoprağa verildi. Bu arada El Bab'da devam eden çatışmalarda 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.