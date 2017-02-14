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Mehmetçik’e veda

Mehmetçik’e veda
Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla yaşanan çatışmada olan Teğmen Furkan Yayla (25), memleketi Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı. AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün kuzeninin oğlu olan şehit Yayla, 30 Ağustos 2015'te Kara Harp Okulu'ndan dereceyle mezun olmuştu. Mezuniyet belgesini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı. Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emin Güngör ise memleketi Denizli'nin Acıpayam İlçesi'nde toprağa verildi. Bu arada El Bab'da devam eden çatışmalarda 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
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  • 14 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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