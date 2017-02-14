'Korkmaz' uslanmaz

Türkiye, Tanju Korkmaz'ı (30) "romantik aşık" olarak tanıdı. Bartın'ın Amasra İlçesi'nde yaşayan Korkmaz, kendisine küsen sevgilisinden özür dilemek için kolları sıvadı. 14 Ocak'ta battaniyenin üzerinde yaktığı mumlarla "Özür dilerim Ayşem" diye yazdı. Bu yazının fotoğrafını çekip, sosyal medyadan paylaştı. Ancak mumlardan örtüye ateş sıçrayınca yangın çıktı. İtfaiye yangını güçlükle kontrol altına aldı.
'UMARIM EVDE KALMAZSIN'
Evde büyük çapta hasar oluşurken, gözler evi yakan 'çılgın aşığa' odaklandı. Bir anda ünlenen Korkmaz, televizyon programlarına katıldı. Burada eski sevgilisinin daha güzel olduğunu söylediği için Ayşe'nin kendisine küstüğünü, mumlarla özür dilemek isterken de evi yaktığını anlattı. Yangının ardından taşınmak zorunda kalan Korkmaz, günler sonra yine sahneye çıktı. Ancak uslanmadı. Çılgın aşık, ayrılma kararı aldığı sevgilisine yine aynı yöntemleveda etme kararı aldı. Ancak Korkmaz, bu kez yangın riskine karşı tedbir alıp mumları battaniye yerine fayans zemin üzerinde yaktı. 184mumu yakıp yan yana koyarak 'Hoşçakal Ayşe' yazan Korkmaz, bunu videoya çekip sosyal medyadan paylaştı. Korkmaz videoyla sevgilisine, "Sevgili Ayşe, seninle 5 ay geçirdik. Hiç mutlu olamadık. Ayrılma kararı aldım. Umarım evde kalmazsın" mesajı yolladı.
YANGINA KARŞI ÖNLEM ALDI
Çılgın aşık Tanju Korkmaz, sevgilisine veda etmek için mum yakarken bu kez tedbirli davrandı. Korkmaz, mumları yerde yakıp, yangın ihtimaline karşı da 2 damaca su hazırladı. Romantik aşıkları ise "Siz sakın denemeyin" diye uyardı.
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