Komşu komşunun külüne muhtaç

Konya Selçuklu'da Seyfullah, Uğur ve Havva Akbaş kardeşlerin işlettiği tuhafiyenin depo kısmında dün yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm dükkanı sardı. Etraftaki mağazalara da sıçradı. Dumanların arasında kalan Havva Akbaş, sinir krizi geçirdi. Mahalle sakinleri ise iş yerinde bulunan malzemeleri yangından kurtarabilmek için büyük çaba sarf etti. Bu sırada Uğur Akbaş, "Kurban olayım, varımız yoğumuz yanıyor. Acele edin" diyerek göz yaşı döktü. İtfaiyenin gelmesiyle yangın kontrol altına alındı. Polis yangının çıkış sebebini öğrenmek için çalışma başlattı.