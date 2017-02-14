Komşu komşunun külüne muhtaç

Konya Selçuklu'da Seyfullah,Uğur ve Havva Akbaş kardeşlerinişlettiği tuhafiyenin depo kısmındadün yangın çıktı. Alevler kısasürede tüm dükkanı sardı. Etraftakimağazalara da sıçradı. Dumanlarınarasında kalan Havva Akbaş, sinirkrizi geçirdi. Mahalle sakinleri iseiş yerinde bulunan malzemeleriyangından kurtarabilmek içinbüyük çaba sarf etti. Bu sırada UğurAkbaş, "Kurban olayım, varımızyoğumuz yanıyor. Acele edin"diyerek göz yaşı döktü. İtfaiyeningelmesiyle yangın kontrol altınaalındı. Polis yangının çıkış sebebiniöğrenmek için çalışma başlattı.
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