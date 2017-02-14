Koalisyon demek istikrarsızlık demek!

Türkiye tarihinde ekonomik ve siyasi açıdan en büyük krizler koalisyonhükümetleri döneminde yaşandı. İşsizlik, yüksek enflasyon ve tutturulamayan büyüme hedefleri bu hükümetler döneminde gündemi en çok meşgul eden sorunlar oldu.
Türkiye'deki koalisyon dönemleri hiçbir zaman siyasi ve ekonomik istikrarı sağlayamadı. Ülke insanına yaşattıkları ekonomik sorunlar askeri darbeler için zemin hazırladı yıllarca. Askeri vesayet unsurları koalisyon hükümetleri döneminde yaşanan ihtilafları ve halkın memnuniyetsizliğini bir koz olarak kullanarak ülke yönetimine el koydu. Yeni sistemle beraber sadece kısa ömürlü koalisyon hükümetleri değil halkın iradesini gasp etmeyi kendisine bir hak olarak gören vesayet rejimi de tarihe karışacak.
İşte kısa ömürlü koalisyon hükümetlerinin Türkiye halkına yaşattığı büyük travmaları gözler önüne seren o istatistikler:
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