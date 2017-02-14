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'Kar'ın ''sı

Karın Ağrısı
Ağrı'da dün çatı faciası yaşandı. Her gün kurulan sebze pazarının çatışına kar birikti. Gittikçe zayıflayan çatı, üzerindeki kar ve buz kitlesine dayanamadı. Dün saatler 16.10'u gösterdiğinde yıkıldı. Bu sırada alışveriş yapan 3 vatandaş çatının altında kalmaktan kurtulamadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri gönderildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Valisi Musa Işın, 3 kişinin hafif yaralı olarak kurtulduğunu açıkladı.
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  • 14 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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