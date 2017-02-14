Ağrı'da dün çatı faciası yaşandı. Her gün kurulan sebze pazarının çatışına kar birikti. Gittikçe zayıflayan çatı, üzerindeki kar ve buz kitlesine dayanamadı. Dün saatler 16.10'u gösterdiğinde yıkıldı. Bu sırada alışveriş yapan 3 vatandaş çatının altında kalmaktan kurtulamadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri gönderildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Ağrı Valisi Musa Işın, 3 kişinin hafif yaralı olarak kurtulduğunu açıkladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.