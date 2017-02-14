Kandil tetikçisinin cezası belli oldu!

Kandil tetikçisi olarak bilinen yazar Hasan Cemal'in, terör örgütü PKK'nın elebaşlarından "Bahoz Erdal" kod adlı Fehman Hüseyin ile ilgili yazısına ilişkin yargılandığı davada, ''suçu ve suçluyu övmek'' suçundan beraatine, ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan da 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar veren mahkeme, verilen cezanın ertelenmesine hükmetti.
İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan duruşmaya sanık Hasan Cemal ve avukatları katıldı.
SUÇLUYU ÖVMEKTEN BERAAT
Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı Burhan Temtek, sanık hakkında ''suçu ve suçluyu övmek'' suçundan dava açıldığını ancak atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle bu suçtan beraatine karar verilmesini istedi.
Mütalaada, sanığın söz konusu yazısında, terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Fehman Hüseyin isimli şahısla yaptığı röportajından alıntılar yaparak, örgüt propagandası yaptığı, bu nedenle ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan cezalandırılması talep edildi.
Duruşmada son sözleri sorulan Sanık Cemal, gazeteciliğin suç olmadığını ifade ederek, ''Gazeteciliğin suç olduğu toplumlarda hukuk, özgürlük ve demokrasi olmaz. 47 yıllık gazeteciyim. Bugüne kadar yazdığım yazı ve kitaplardan dolayı ilk kez bu şekilde suçlanıyorum. Hiçbir zaman terörü savunmadım. Terörün propagandasına alet olmadım. Beraatimi talep ediyorum.'' dedi.
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Cemal hakkında, ''suçu ve suçluyu övmek'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan kamu davasının açıldığını belirterek, ''suçu ve suçluyu övmek'' suçundan beraatine, ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.
CEZA ERTELENDİ
Heyet, sanığın suç işleme hususundaki eğilimine göre cezasının ertelenmesi halinde yeniden suç işlemekten çekineceğine ilişkin yeterli kanaatin oluştuğundan, verilen cezanın ertelenmesine karar vererek, sanık hakkında 2 yıl denetim süresi belirlenmesine hükmetti.
Mahkeme Başkanı Fikret Demir, gerekçeli kararın sonra açıklanacağını belirtti.
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Savcılar ve hakemler bu kafayla adalet sağlayamaz.Terör örgütünün borusunu öttüren herkes hakettiği cezayı almalı.Kanaat ile ceza inmemelidir,eğer mesele terör ise.!!
hakimlere yüklenmeyin. cezalar bir kural işidir. hakim ceza verirse kural hatası yapmış olur. onun için kabahat hakimlerde değil sistemde. terör suçunda erteleme olmasa içeri girer bu terör seviciler.
Bu mahkeme üyeleri kesin incelenmeli
bizlerde de bir vatandaş olarak tam bir hain olduğu kanaatine varıldı...
bu adam mı suç işlemeyecek, bunu elini ayağını bağlasanız gözüyle yine suç işler, pkk destekçisi terörist
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