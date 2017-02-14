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tetikçisinin cezası belli oldu!

Terör örgütü destekçiliğiyle bilinen , PKK elebaşlarından Fehman Hüseyin ile ilgili yazdığı yazı nedeniyle, “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ilginç bir kararla, Cemal’in tekrar suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluştuğunu belirterek cezasını erteledi.

Kandil tetikçisinin cezası belli oldu!

tetikçisi olarak bilinen yazar 'in, terör örgütü 'nın elebaşlarından "" kod adlı Fehman Hüseyin ile ilgili yazısına ilişkin yargılandığı davada, ''suçu ve suçluyu övmek'' suçundan beraatine, ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan da 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar veren mahkeme, verilen cezanın ertelenmesine hükmetti.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan duruşmaya sanık Hasan Cemal ve avukatları katıldı.

SUÇLUYU ÖVMEKTEN BERAAT
Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı Burhan Temtek, sanık hakkında ''suçu ve suçluyu övmek'' suçundan dava açıldığını ancak atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle bu suçtan beraatine karar verilmesini istedi.

Mütalaada, sanığın söz konusu yazısında, terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Fehman Hüseyin isimli şahısla yaptığı röportajından alıntılar yaparak, örgüt propagandası yaptığı, bu nedenle ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan cezalandırılması talep edildi.

Duruşmada son sözleri sorulan Sanık Cemal, gazeteciliğin suç olmadığını ifade ederek, ''Gazeteciliğin suç olduğu toplumlarda hukuk, özgürlük ve demokrasi olmaz. 47 yıllık gazeteciyim. Bugüne kadar yazdığım yazı ve kitaplardan dolayı ilk kez bu şekilde suçlanıyorum. Hiçbir zaman terörü savunmadım. Terörün propagandasına alet olmadım. Beraatimi talep ediyorum.'' dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Cemal hakkında, ''suçu ve suçluyu övmek'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan kamu davasının açıldığını belirterek, ''suçu ve suçluyu övmek'' suçundan beraatine, ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

CEZA ERTELENDİ
Heyet, sanığın suç işleme hususundaki eğilimine göre cezasının ertelenmesi halinde yeniden suç işlemekten çekineceğine ilişkin yeterli kanaatin oluştuğundan, verilen cezanın ertelenmesine karar vererek, sanık hakkında 2 yıl denetim süresi belirlenmesine hükmetti.

Mahkeme Başkanı Fikret Demir, gerekçeli kararın sonra açıklanacağını belirtti.
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  • 14 Şubat 2017, Salı 13:37
YORUMLAR 8 yorum yapıldı

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EVET -16NİSAN EVET -16NİSAN

Savcılar ve hakemler bu kafayla adalet sağlayamaz.Terör örgütünün borusunu öttüren herkes hakettiği cezayı almalı.Kanaat ile ceza inmemelidir,eğer mesele terör ise.!!

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evet4
hayır0
cevapla 14.02.2017 20:13
VATANDAŞ VATANDAŞ

hakimlere yüklenmeyin. cezalar bir kural işidir. hakim ceza verirse kural hatası yapmış olur. onun için kabahat hakimlerde değil sistemde. terör suçunda erteleme olmasa içeri girer bu terör seviciler.

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evet2
hayır0
cevapla 14.02.2017 19:01
Turk Turk

Bu mahkeme üyeleri kesin incelenmeli

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evet5
hayır1
cevapla 14.02.2017 17:24
CESUR Y&#220;REK CESUR YÜREK

bizlerde de bir vatandaş olarak tam bir hain olduğu kanaatine varıldı...

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evet21
hayır2
cevapla 14.02.2017 16:44
mehmet mehmet

bu adam mı suç işlemeyecek, bunu elini ayağını bağlasanız gözüyle yine suç işler, pkk destekçisi terörist

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evet20
hayır1
cevapla 14.02.2017 16:30
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