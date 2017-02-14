Kahve kokulu tablolar

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Nevşehir'in Avanos İlçesi'nde yaşayan ressam Hatice Abalı, sanatına doğallık kazandırmak için sıra dışı bir yöntem izledi. Abalı, çizimlerini kahve telvesi kullanarak renklendirdi. Çizimi tamamlanan tabloların uzun yıllar kahve kokusu yaydığını söyleyen Abalı, "Resimlerimde kahve özünü krema kıvamına getirerek kullanıyorum. Eseri elinize aldığınızda kahve kokusu alıyorsunuz" dedi.
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