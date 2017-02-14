İşte ihanet organizasyonu

SABAH'ın ulaştığı belgelere göre Kozmik Oda kumpasını hazırlarken FETÖ'nün İstanbul Emniyeti'nin İstihbarattan Sorumlu Müdür Yardımcısı Ali Fuat Yılmazer ile 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Rüstem Eryılmaz ve 10. Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Ali Efendi Peksak ile sürekli iletişim kurdu. Sonradan her iki hâkimin ByLock kullanıcısı oldukları tespit edildi. Bu süreçte İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü, Ergenekon Terör Örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle yaptığı talepler sonrası 14. ve 10. Ağır Ceza mahkemeleri farklı kararlarla Seferberlik Tetkik Kurulu askeri personelleri Erkan Yılmaz Büyükköprü, İbrahim Göze, Muzaffer Ata, Osman Darıcı, Sayım Arslan ve Murat Ulutürk'ü Mart 2009'dan itibaren 'önleyici dinleme' kapsamında teknik takibe aldı. Kozmik Oda soruşturmasına alt zemin hazırlamaya yönelik Seferberlik Tetkik Kurulu ekibinin Albay Baki Kaya'yı bilgi sızdırdığı gerekçesiyle takip etmesi fırsat bilinerek kumpas operasyonu başlatıldı. 18 Aralık 2009'da, yani Bülent Arınç'a suikast yapılacağına dair sahte ihbardan bir gün önce Ankara Seferberlik Bölge Komutanı Yusuf Akal, Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'nda Görevli Polis Memuru 'Hasan Yıldız' tarafından 3 kere sorgulandı. İncelenen HTS kayıtlarına göre Kozmik Oda Savcısı Mustafa Bilgili, kumpas sürecinde KPSS Savcısı Şadan Sakınan, Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'ndan Yunus Yazar, Ankara KOM'dan Osman Şamil Kaya, Kırklareli İstihbarat Şube Müdürü İbrahim Şimşek, İstihbarat Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Kazım Aksoy ve Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'ndan Lokman Kırcılı ile iletişim kurdu.







KÖSE VE SUİKAST İHBARI...

Bunun yanı sıra ByLock kullanıcısı Ankara TEM Teknik Büro Amiri Ahmet Sait Yayla'nın, yüksek yargı imamı Osman Karakuş'tan Başbakanlık'a böcek yerleştirme davasında sanık olan Zeki Bulut, Ahmet Türer ve Serhat Demir'e kadar pek çok FETÖ'cü ile irtibatlı olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında FETÖ'nün önemli isimlerinden eski İstihbarat Dairesi Başkanı Ömer Altıparmak ve eski Muş Emniyet Müdürü Muharrem Durmaz'ın da bütün irtibatları tespit edildi. Soruşturma kapsamında ayrıca Bülent Arınç'a suikast düzenleneceğine dair sahte ihbarla Kozmik Oda'ya girilmesi işini organize eden eski Genelkurmay Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse'nin ikametgahının sahte suikast ihbarının yapıldığı Ankara Keçiören'deki Yılmaz Telekom'un adresinin çok yakın mesafede olduğu, ihbar yapılmadan önce, ihbarın yapıldığı telefondan Köse'nin ev telefonunun arandığı belirlendi. Köse, 2013'te Mustafa Bilgili'nin Kozmik Oda'da arama yapılmasını ve 2009'daki aramalar sonrası alınan kopya hardiskin Mustafa Bilgili'ye teslim edilmesini bizzat organize etti.





MİLLİ GÜVENLİĞİ HEDEF ALDILAR!

HSYK heyetinin inceleme raporunda FETÖ'nün Kozmik Oda'dan askeri faaliyetlere ilişkin 'çok gizli' ibareli dijital veri ile 212 sayfa Mukavemet Teşkilatı beyaz kuvvetler mensubunun isimlerini yazan evrakları çıkardığı belirtildi. 2009, 2010 ve 2013'te Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı'nın 11 ve 16 No'lu arşiv ve çalışma odalarında yapılan adli aramaların Türkiye'nin milli güvenliğinde tehlike yaratabilecek boyutta olduğu kaydedildi.