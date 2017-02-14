İlk duyuşta aşk

Tekirdağ Çorlu'daki huzur evinde kalan görme engelli Kaniye (66) ve İbrahimYentürk (72) 7 yıl önce tanıştı. Önce birbirlerinin sesinden ardından da karakterlerinden etkilendi. Kısa bir süre sonra da evlendi.
"YENİDEN DOĞDUM"
7 yıldır mutlu mesut geçindiklerini söyleyen Kaniye Yentürk, "İbrahim beyle evliliğimiz çok güzel sürüyor. Yedinci yılını yaşıyoruz evliliğimizin ve bir kere daha dargınlığımız olmadı, olamaz da. Bu tatlıdünyada günümüzü niye acı yapalım" dedi. İbrahim Yentürk ise "1966 yılında gözlerimi kaybettim. Yaşayan bir ölüolarak hayatımı sürdürdüm. Ancak 46 yıl sonra Kaniye hanımla tanışınca ben yeniden doğdum" diye konuştu.
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