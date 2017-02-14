Yol Durumu
  1. 'Kar'ın 'Ağrı'sı
  2. Komşu komşunun külüne muhtaç

İlk duyuşta aşk

Görme engelli olan Kaniye ve İbrahimYentürk çifti, birbirlerinin ses tonundan etkilendi. 7 yıl önce evlenen ikili, “İlişkimiz çok güzel gidiyor. Birbirimize hiç dargınlığımız olmadı” dedi...

İlk duyuşta aşk
Tekirdağ Çorlu'daki huzur evinde kalan görme engelli Kaniye (66) ve İbrahim Yentürk (72) 7 yıl önce tanıştı. Önce birbirlerinin sesinden ardından da karakterlerinden etkilendi. Kısa bir süre sonra da evlendi.

"YENİDEN DOĞDUM"
7 yıldır mutlu mesut geçindiklerini söyleyen Kaniye Yentürk, "İbrahim beyle evliliğimiz çok güzel sürüyor. Yedinci yılını yaşıyoruz evliliğimizin ve bir kere daha dargınlığımız olmadı, olamaz da. Bu tatlı dünyada günümüzü niye acı yapalım" dedi. ise "1966 yılında gözlerimi kaybettim. Yaşayan bir ölü olarak hayatımı sürdürdüm. Ancak 46 yıl sonra Kaniye hanımla tanışınca ben yeniden doğdum" diye konuştu.
Etiketler:
  • 14 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar