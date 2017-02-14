Hollanda'nın önde gelen gazetelerinden NRC'nin haberine göre, Avrupa'da görevli olan ve sayıları açıklanmayan bir grup subay, Ankara'nın 'geri dönün' çağrısını reddetti.
"ADİL YARGILANMA OLANAĞI KALMADI"
Gazetenin haberine göre darbeciler, sığınma başvurusuna gerekçe olarak, 'Türkiye'de adil yargılanma olanağı kalmadığını' gösterdiler.
Türkiye, darbe girişimi nedeniyle arananların ocak ayından itibaren 3 ay içinde ülkeye dönmesi halinde, vatandaşlıktan çıkarılmayacağını açıklamıştı.
HOLLANDA İADE TALEBİNE YANAŞMIYOR
Hollanda makamları olağanüstü hal (OHAL) uygulaması nedeniyle Türkiye'nin iade talebine sıcak bakmıyor.
'KABUL EDİLEMEZ'
NRC'ye konuşan Türk yetkililer ise 'adil yargılama' güvencesi verdi. Türk yetkililer, NATO müttefiki Hollanda'nın, firari askerler için 'güvenli liman' olmasını 'kabul edilemez' bulduklarını vurguladı.
Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanlığı, 15 Temmuz sonrası yaşanan gelişmeler nedeniyle suçluların iadesini geçici olarak askıya almıştı.
kalan karakter 1000
Vatandaşlıktan çıkarılsın alçaklar
NE KADAR AÇARSANIZ AÇIN ..ONLARIDA SİZLERİ DE ALT ETMESİNİ BİLİYORUZ...DİRİLİŞE AZ KALDI EYY KAHBE AVRUPA DÜNYA VAR OLDUKÇA VE TÜRK MİLLETİ YAŞADIKÇA SİZE UYKUDA BİLE RAHAT YÜZÜ YOK......
yeni birsey deyil....Bati her daim Türkyeye zarar verenlere kucak acmistir..bugünde böyle... 100 sene öyle idi..kör olan bizdik....
Yunanistan zaten bizim hiç birzaman dostumuz olmadı ki.
İDAM YASASINI BEKLİYORUZ.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.