Yol Durumu
  1. Reina saldırısının planlayıcısı yakalandı
  2. Başbakan'dan müjde: 2017 baharından itibaren...

kaçak FETÖ'cülere kucak açtı

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'ye dönmeyi reddeden 20 FETÖ'cü subaya sahip çıktı.

Hollanda kaçak FETÖcülere kucak açtı

'nın önde gelen gazetelerinden NRC'nin haberine göre, Avrupa'da görevli olan ve sayıları açıklanmayan bir grup subay, Ankara'nın 'geri dönün' çağrısını reddetti.

"ADİL YARGILANMA OLANAĞI KALMADI"
Gazetenin haberine göre darbeciler, sığınma başvurusuna gerekçe olarak, 'Türkiye'de adil yargılanma olanağı kalmadığını' gösterdiler.

Türkiye, darbe girişimi nedeniyle arananların ocak ayından itibaren 3 ay içinde ülkeye dönmesi halinde, vatandaşlıktan çıkarılmayacağını açıklamıştı.

HOLLANDA İADE TALEBİNE YANAŞMIYOR
Hollanda makamları olağanüstü hal (OHAL) uygulaması nedeniyle Türkiye'nin iade talebine sıcak bakmıyor.

'KABUL EDİLEMEZ'
NRC'ye konuşan Türk yetkililer ise 'adil yargılama' güvencesi verdi. Türk yetkililer, NATO müttefiki Hollanda'nın, firari askerler için 'güvenli liman' olmasını 'kabul edilemez' bulduklarını vurguladı.

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanlığı, 15 Temmuz sonrası yaşanan gelişmeler nedeniyle suçluların iadesini geçici olarak askıya almıştı.
Etiketler: , ,
  • 14 Şubat 2017, Salı 11:51
YORUMLAR 9 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (9 yorum)
vural vural

Vatandaşlıktan çıkarılsın alçaklar

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 14.02.2017 14:09
METE HAN METE HAN

NE KADAR AÇARSANIZ AÇIN ..ONLARIDA SİZLERİ DE ALT ETMESİNİ BİLİYORUZ...DİRİLİŞE AZ KALDI EYY KAHBE AVRUPA DÜNYA VAR OLDUKÇA VE TÜRK MİLLETİ YAŞADIKÇA SİZE UYKUDA BİLE RAHAT YÜZÜ YOK......

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 14.02.2017 13:28
taka41 taka41

yeni birsey deyil....Bati her daim Türkyeye zarar verenlere kucak acmistir..bugünde böyle... 100 sene öyle idi..kör olan bizdik....

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 14.02.2017 13:09
g&#252;lay gülay

Yunanistan zaten bizim hiç birzaman dostumuz olmadı ki.

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 14.02.2017 12:28
UFUK UFUK

İDAM YASASINI BEKLİYORUZ.

Aynı Görüşte misiniz?
evet9
hayır0
cevapla 14.02.2017 12:27
Haberin tüm yorumlarını okuyun (9 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar