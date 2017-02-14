Hollanda'nın önde gelen gazetelerinden NRC'nin haberine göre, Avrupa'da görevli olan ve sayıları açıklanmayan bir grup subay, Ankara'nın 'geri dönün' çağrısını reddetti.

"ADİL YARGILANMA OLANAĞI KALMADI"

Gazetenin haberine göre darbeciler, sığınma başvurusuna gerekçe olarak, 'Türkiye'de adil yargılanma olanağı kalmadığını' gösterdiler.

Türkiye, darbe girişimi nedeniyle arananların ocak ayından itibaren 3 ay içinde ülkeye dönmesi halinde, vatandaşlıktan çıkarılmayacağını açıklamıştı.

HOLLANDA İADE TALEBİNE YANAŞMIYOR

Hollanda makamları olağanüstü hal (OHAL) uygulaması nedeniyle Türkiye'nin iade talebine sıcak bakmıyor.

'KABUL EDİLEMEZ'

NRC'ye konuşan Türk yetkililer ise 'adil yargılama' güvencesi verdi. Türk yetkililer, NATO müttefiki Hollanda'nın, firari askerler için 'güvenli liman' olmasını 'kabul edilemez' bulduklarını vurguladı.

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanlığı, 15 Temmuz sonrası yaşanan gelişmeler nedeniyle suçluların iadesini geçici olarak askıya almıştı.