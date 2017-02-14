Hastaneden tarih çıktı!

Manisa'nın Turgutlu İlçesi'nde bulunan devlethastanesi bahçesindekimermer parçası tarihieser çıktı! İddiaya göre bir vatandaşın kafeterya bahçesindeki mermer parçasının tarihi eser olduğu yönündeki ihbarını değerlendiren Manisa İlKültür ve Turizm MüzeMüdürlüğü yetkilileri,inceleme başlattı. İncelemede mermerin Roma dönemine ait olduğu saptandı. Mermer parçası,ayrıntılı inceleme içinMüze Müdürlüğü'negötürüldü.
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