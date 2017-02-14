Hastaneden tarih çıktı!

Manisa'nın Turgutlu İlçesi'nde bulunan devlet hastanesi bahçesindeki mermer parçası tarihi eser çıktı! İddiaya göre bir vatandaşın kafeterya bahçesindeki mermer parçasının tarihi eser olduğu yönündeki ihbarını değerlendiren Manisa İl Kültür ve Turizm Müze Müdürlüğü yetkilileri, inceleme başlattı. İncelemede mermerin Roma dönemine ait olduğu saptandı. Mermer parçası, ayrıntılı inceleme için Müze Müdürlüğü'ne götürüldü.