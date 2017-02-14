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Hamile kadın akıma kapıldı

Hamile kadın akıma kapıldı
Hakkari'de yaşayan ve geçtiğimiz günlerde evlenen F.K., daha 4 aylık hamileydi. Bebeğini kucağına almak için sabırsızlanan genç kadın, 6 Şubat'ta Çukurca'da yaşayan ailesini ziyaret etti. Banyoda elektrik akımına kapılan genç kadın, ambulansla hastaneye gönderildi. F.T., 7 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Talihsiz kadın gözyaşları arasında toprağa verildi.
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  • 14 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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