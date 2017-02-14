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Hak'kar'ili kayakseverler dertli

Hakkarili kayakseverler dertli
HAkkari'de kış turizminin tek merkezi olan Merga Bütan Kayak Merkezi, her hafta sonu kayakseverlerin akınına uğruyor. Ancak ziyaretçiler, 2 bin 800 rakımlı bölgede baz istasyonu olmadığı için telefon ve internet sıkıntısı yaşıyor. Şebeke sorunu yaşayan kayakseverler, riskli bölgede olmalarına rağmen telefonla iletişime geçemediklerinden yakınıyor. Cep telefonlarıyla sadece fotoğraf ve video çekebilen kayakseverler, kayak merkezine baz istasyonu kurulmasını istiyor.
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  • 14 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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