Gülen'in iadesi ile ilgili kritik gelişme

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "ABD'nin yeni Adalet Bakanı ile en kısa sürede telefonla veya yüz yüze görüşerek, Türkiye'nin bu konudaki beklentilerini, FETÖ'nün iadesinin ve diğer FETÖ'cülerin iadesinin Türkiye bakımından ne anlam ifade ettiğini bir kez de yeni bakana birinci ağızdan söyleme imkanımız olacaktır. Biz yeni gelişmelerin olmasını bekliyoruz. Trump'ın göreve başlaması üzerine bazı yeni deliller de gönderdik." dedi.

Bozdağ, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin çalışmaların devam ettiğini dile getiren Bozdağ, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başladığını ve yeni adalet bakanının da atandığını söyledi. Yeni dönemde olumlu gelişmelerin olabileceğini ifade eden Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD'nin yeni Adalet Bakanı ile en kısa sürede telefonla veya yüz yüze görüşerek, Türkiye'nin bu konudaki beklentilerini, FETÖ'nün iadesinin ve diğer FETÖ'cülerin iadesinin Türkiye bakımından ne anlam ifade ettiğini bir kez de yeni bakana birinci ağızdan söyleme imkanımız olacaktır. Biz yeni gelişmelerin olmasını bekliyoruz. Trump'ın göreve başlaması üzerine bazı yeni deliller de gönderdik. Esasında dosyada bizim açımızdan yeni bir delile ihtiyaç yok. Çünkü aramızda anlaşma gereği terörist Gülen'in geçici tutuklanmasının sağlanıp, Türkiye'ye iadesini gerektirecek yeterlilikte ve nitelikte yeterinden fazla delil var dosyada. Yani bir delil eksikliği söz konusu değil."

İSTİNAF MAHKEMELERİ

Bakan Bozdağ, istinaf mahkemelerinin yaklaşık 6 ay önce faaliyete geçtiğini belirterek, bu sürede ortaya çıkan sorunlara, sorunları çözecek önerilere yönelik değerlendirmeler yapıldığını söyledi.

İstinaf bölgelerinde ayrı ayrı değerlendirmeler yapıldığına işaret eden Bozdağ, "Değerlendirmeler sonucunda yasal düzenleme gereken bazı konular olduğu tespit edildi. Onlara ilişkin hazırlıklarımız son aşamada, önümüzdeki günlerde bunu Bakanlar Kuruluna oradan da TBMM'ye göndermeyi planlıyoruz. Bunun amacı yeni faaliyete geçen istinaf yargılama usulünün sağlıklı bir şekilde yürümesini sağlamaktır. Uygulamadaki sorunları çözmektir. Bu döneme yetişirse çıkaracağız, yetişmezse referandumdan sonra çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.