Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı sürüyor.

Muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet grupları tarafından kara ve havadan sağlanan yoğun ateş desteğiyle planlı harekata devam edildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtalarıyla 135 DEAŞ hedefine atış yapılarak teröristlerin barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alındı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçakları ile 43 DEAŞ hedefine yönelik hava harekatı sonucunda, barınma amaçlı kullanılan 41 bina, bir bombalı araç ve bir komuta kontrol merkezi vuruldu.

Topçu atışları, düzenlenen hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda 26 DEAŞ mensubu terörist etkisiz hale getirildi.