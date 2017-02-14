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Harekatı'nda 178 hedefi vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Harekatı'nın 175'nci gününde 178 terör örgütü hedefi imha edildi. Yapılan topçu atışları, düzenlenen hava harekatı ile çatışmalarda 26 terörist etkisiz hale getirildi.

TSKdan DEAŞı delik deşik eden harekat

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan Harekatı sürüyor.

Muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet grupları tarafından kara ve havadan sağlanan yoğun ateş desteğiyle planlı harekata devam edildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtalarıyla 135 DEAŞ hedefine atış yapılarak teröristlerin barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alındı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçakları ile 43 DEAŞ hedefine yönelik hava harekatı sonucunda, barınma amaçlı kullanılan 41 bina, bir bombalı araç ve bir komuta kontrol merkezi vuruldu.

Topçu atışları, düzenlenen hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda 26 DEAŞ mensubu terörist etkisiz hale getirildi.
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  • 14 Şubat 2017, Salı 09:06
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Mehdi Mehdi

MAŞALLAH.

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cevapla 14.02.2017 16:46
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