Eşini öldüren kocaya 2 kez müebbet

Cezaevinden izinli çıkıp eşini öldüren sanığa ceza yağdı. Korkunç olay, İzmir Seferihisar'da 25 Nisan 2016'da yaşandı. 2 çocuk annesi eşi Simge Alay'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkeme tarafından uzaklaştırma cezası alan Kadir Alay, işlediği başka bir suç nedeniyle tutuklandı. Alay, hapis yattığı İzmir Aliağa'daki Şakran Cezaevi'nden 25 Nisan 2016'da izinli olarak çıktı. Ardından kendisine boşanma davası açan Simge Alay'ı hedef aldı. Eşini pompalı tüfekle öldürüp, yanında bulunan arkadaşı Hakan Çakırca'yı yaraladı. Olaydan 4 ay sonra yakalanan Kadir Alay, hakkında 'tasarlayarak eşini kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından biri ağırlaştırılmış 2 kez ömür boyu hapis cezası istedi.