Yol Durumu
  1. Mehmetçik’e veda
  2. Terör destekçisi bir belediyeye daha kayyum atandı

ESAS’lı hamle

Askerimiz, El Bab’da tek bir terörist kalmaması için operasyonları yoğunlaştırdı. SAS komandoları da bölgeye giderek DEAŞ’lılara göz açtırmadı.

ESAS ’lı hamle
Fırat Kalkanı Harekatı'nın 174'üncü gününde Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezinin yüzde 60'ını ele geçirdi. Kent merkezine batıdan giren TSK ve ÖSO, güneydoğudaki Zemzem Mahallesi'nde Zemzem Camii, spor merkezi, Baas Partisi binası, Hikme Hastanesi, pazar ve depolar bölgelerini temizledi. Böylece şehre hakim Şeyh Akil ve diğer bazı tepelerle birlikte merkezin yaklaşık 1.5 kilometre içine girilmiş oldu. SAS komandolarının da bölgeye getirildiği ve böylelikle hem Bab'ın içine girişin hem de temizlenmesinin hızlandığı öğrenildi.



Ayrıca Şeyh Akil Dağı'na yerleştirilen keskin nişancılar da kent içinde evlere saklanan ve gerilla savaşı uygulamaya çalışan teröristleri tek tek avladı. Güney yönünden ise Gençlik Merkezi, Büyük Fırın bölgeleri ve buğday silolarını ele geçiren TSK destekli ÖSO, Tadif beldesine giden kavşağa ulaştı. ÖSO'nun Tadif Kavşağı'nı almasıyla, kentin güneyinden ilerleyen Esad rejimi güçlerinin Bab'a yönelmesi engellenmiş oldu. Alınan son bölgelerle beraber 24 Ağustos'tan bu yana bin 927 kilometrekarelik alan terör örgütleri DEAŞ ve PYD/PKK'dan temizlendi.
Etiketler:
  • 14 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar