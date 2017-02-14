Ayrıca Şeyh Akil Dağı'na yerleştirilen keskin nişancılar da kent içinde evlere saklanan ve gerilla savaşı uygulamaya çalışan teröristleri tek tek avladı. Güney yönünden ise Gençlik Merkezi, Büyük Fırın bölgeleri ve buğday silolarını ele geçiren TSK destekli ÖSO, Tadif beldesine giden kavşağa ulaştı. ÖSO'nun Tadif Kavşağı'nı almasıyla, kentin güneyinden ilerleyen Esad rejimi güçlerinin Bab'a yönelmesi engellenmiş oldu. Alınan son bölgelerle beraber 24 Ağustos'tan bu yana bin 927 kilometrekarelik alan terör örgütleri DEAŞ ve PYD/PKK'dan temizlendi.
ESAS’lı hamle
Askerimiz, El Bab’da tek bir terörist kalmaması için operasyonları yoğunlaştırdı. SAS komandoları da bölgeye giderek DEAŞ’lılara göz açtırmadı.
Ayrıca Şeyh Akil Dağı'na yerleştirilen keskin nişancılar da kent içinde evlere saklanan ve gerilla savaşı uygulamaya çalışan teröristleri tek tek avladı. Güney yönünden ise Gençlik Merkezi, Büyük Fırın bölgeleri ve buğday silolarını ele geçiren TSK destekli ÖSO, Tadif beldesine giden kavşağa ulaştı. ÖSO'nun Tadif Kavşağı'nı almasıyla, kentin güneyinden ilerleyen Esad rejimi güçlerinin Bab'a yönelmesi engellenmiş oldu. Alınan son bölgelerle beraber 24 Ağustos'tan bu yana bin 927 kilometrekarelik alan terör örgütleri DEAŞ ve PYD/PKK'dan temizlendi.
Etiketler: Fırat Kalkanı harekatı
- 14 Şubat 2017, Salı
- Gazete
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