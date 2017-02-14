Yol Durumu
  1. KIZkıvrak kavga!
  2. Kanser ettiler!

Erdoğan'dan Kral Selman'a teşekkür mesajı

, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'e konukseverliğinden dolayı sosyal medya hesabından teşekkür etti.

Erdoğandan Kral Selmana teşekkür mesajı

Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti kapsamında, Kral Selman bin Abdülaziz ile bir araya geldiği fotoğrafları sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaştı.

Kral Selman bin Abdülaziz'in Twitter hesabı olan "KingSalman"ı da etiketleyen Erdoğan, Arapça, "Haremeyn-i Şerifeyn hizmetkarı Kral Selman'a ve kardeş Suudi halkına, Suudi Arabistan ziyaretimiz sırasındaki karşılamaları ve konukseverlikleri için teşekkür ediyorum." paylaşımında bulundu.
Etiketler: ,
  • 14 Şubat 2017, Salı 22:33
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar