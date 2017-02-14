En acı müdahale

Antalya'da Dr. Saliha Sağnıç'ın kullandığı otomobile bir başka otomobil çarptı. Genç doktor, kazada yaralanan annesi Jale Sağnıç'ı kurtaramadı. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak çalışan Dr. Saliha Sağnıç, önceki akşam 23.00'te eve gitmek için annesi Jale Sağnıç ile yola çıktı. Termessos Bulvarı'nda iddiaya göre süratli olan ve ışık ihlali yapan Gökşin K. 42 BKB 32 plakalı otomobiliyle, Sağnıç kullandığı 07 SS 059 plakalı araca yandan çarptı. Elektrik direğini de yıkan iki otomobil yolun kenarına savruldu. Trafik magandası araçtan çıkıp yaya olarak kaçtı. Araçların kullanılmaz hale geldiği kazada Dr. Sağnıç yara almadı. Ancak otomobilin arka koltuğunda oturan annesi Jale Sağnıç, ağır yaralandı.
OĞLU DA DOKTOR
Kalbi duran anne Sağnıç'a, ilk müdahaleyi doktor kızı yaptı. Kazayı görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen görevliler, kalp masajına devam etti. Dr. Sağnıç ise gözyaşları içinde annesinin kurtarılmasını bekledi. Kalbi çalıştırılan Jale Sağnıç, ambulansla kızı ve doktor oğlu Ömer Harun Sağnıç'ın çalıştığı hastanenin acil servisine kaldırıldı. Sağnıç, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza yerinden kaçan sürücüGökşin K. ise dün yakalandı. Zanlı, olay yerinden korktuğu için kaçtığını söyledi.
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