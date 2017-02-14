Elinizi taşın altına koyun

- ORTADOĞU'daki durumu görüyorsunuz. Bu kanı, gözyaşını ve zulmü engellemek için ne yaptık maalesef birçoğumuz tatmin edici cevaplar veremiyoruz.
- BU coğrafyada kaderimiz de kederimiz de ortaktır. Bu topraklarda mazimiz de istikbalimiz de müşterektir. Bugün Suriye'nin, Irak'ın, Libya'nın, oralarda yaşayan kardeşlerimizin başına gelenlerin, yarın bizlerin de başına gelmeyeceğinin de garantisi yoktur. Bu sebeple, daha sonra değil hemen harekete geçmemiz gerekiyor.
- BİZİM attığımız adım bir hedefe kilitlenmiştir. Ondan sonra doğuya yönelerek Münbiç ve Rakka'da güvenli bölge hedefimizdir. Eğer koalisyon güçleri ile müşterek adımı atarsak, bu müşterek adımla birlikte terörden arındırılmış bir güvenli bölge olur.
- AĞIRLIKLI olarak Arap kardeşlerim, Türkmenler yerleşme imkanını bulacaktır.
- BİRKAÇ ay önce teröristlerin cirit attığı 2 bin kilometrekarelik alanı, şu anda güven ve umut alanı olarak halletmiş durumdayız ama yeterli değil. Hedefimiz, burada en az 4-5 bin kilometrekarelik bir alanı, terörden arındırılmış, güvenli bölge haline getirmektir.
- DEAŞ'ın İslam ile bir ilgisi yok. DEAŞ, bir terör örgütüdür, çünkü bizim dinimiz bir barış dinidir. Ne yazık ki DEAŞ, sürekli olarak terör estirmiştir, savunmasız insanları acımasız bir şekilde öldürmüştür. Bu insanlar, hiçbir zaman Müslüman olamaz. Biz, şu anda DEAŞ tarafından tehditteyiz. DEAŞ, Müslümanların yüz karasıdır.
- SURİYE'NİN siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunarak, tüm dini, mezhepsel, etnik unsurların içinde yer aldığı, meşruiyet zemini güçlü bir siyasi geçiş sürecinin hayata geçirilmesi şarttır. Bu doğrultuda Türkiye, tüm uluslararası platformlarda aktif diyalogu sürdürecektir.
- BU NOKTADA Körfez'deki kardeşlerime diyorum ki, elinizi lütfen taşın altına siz de koyun. Gerekli adımlar atılmazsa Suriyeli kardeşlerimiz, hayatta kalmak için, çocuklarına daha iyi bir gelecek sunmak için başka diyarlara göç etmeyi sürdürecektir.
- TERÖRDEN arındırılmış güvenli bölge, uçuşa yasak bölge, 4-5 bin kilometrekarelik böyle bir alan bunu Sayın Obama'ya, şimdi de Sayın Trump'a ifade ettim. Dedim ki bu bölgeyi gelin, tamamıyla terörden arındırılmış güvenli bölge olarak, biz buralarda hemen konut inşasına başlayalım. Biz konut inşasında başarılı bir ülkeyiz. Biz bu inşaatları yaparız. Ama mali noktada sizler de bize destek olun' dedim. Çok güzel dediler, biz de gerekeni yapalım dediler. Ama o günden bugüne 2 yıl geçti henüz bir adım yok.
- BURADAN sesleniyorum. Körfez'e de burada önemli iş düşüyor. Hep birlikte bu adımı atalım. Biz oradaki kardeşlerimizin mağduriyetini engelleyelim.
BAHREYN'E TEŞEKKÜR
Erdoğan, "Biz terörün alçak yüzünü yaklaşık 35 yıldır görmüş bir ülkeyiz. 15 Temmuz'da farklı bir yüzüne muhatap olmuş bir milletiz. Kanlı bir darbe girişiminde bulunan FETÖ, yeni nesil bir terör örgütüdür. 248 insanımızı şehit eden, 2 bin 193'ünü yaralayan bu terör örgütüyle de diğerleri gibi kararlıkla mücadele ediyoruz. Ben bu konuda özellikle Bahreyn'in gösterdiği hassasiyete teşekkür ediyorum" dedi.
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