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Duygusal çoban

Duygusal çoban
Balıkesir Bigadiç'de hayvancılıkla uğraşan Mustafa Önder'in suffolk cinsi koyunu, geçtiğimiz yıllarda 2 kez dördüz doğurdu. Ender rastlanan olay karşısında büyük şaşkınlık yaşandı. Aynı koyun dün bir kez daha dördüz doğurdu. Ancak kuzularıyla birlikte telef oldu. Çoban Mustafa Önder ise sosyal medya hesabı Facebook'tan, "Gözümüz gibi baktığımız evlat gibi gördüğümüz koyunumuz doğum yaptırdığımız esnada can verdi. Sanki canımızdan bir parça koptu. Koyunumu kuzularıyla birlikte toprağa verdim. Ben hayvanları çok seviyordum" yazılı paylaşım yaptı.
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  • 14 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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