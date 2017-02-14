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Dünyanın güzel kızı

İlk olarak 4 yaşında podyuma çıkan dünyanın en güzel kızı , 12 yaşına girdi. Hala o masum güzelliğini kaybetmedi

Dünyanın güzel kızı
Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan Pimenova, dünyanın hem en küçük mankeni hem de en güzel kızı olarak biliniyor. Kristina, eski bir futbolcu olan Ruslan Pimenov ve model Glikeriya Shirokova'nın ikinci kızları olarak 27 Aralık 2005'te dünyaya geldi. Annesinin mankenlik yaptığı ajansta keşfedildi. 4 yaşından beri Vogue, Roberto Cavalli ve Armani gibi dev markalar için poy verdi. Podyumda boy gösterdi. 'Dünyanın En Güzel Kızı' olarak gösterildi. Hızlı yükselişi, psikologları ikiye bölse de o şimdi 12 yaşına girdi. Instagram'da bir milyon, Facebook'ta ise neredeyse 3 milyon takipçisinin olduğu öğrenildi. Fotoğraf başına en az 5 bin dolar kazanan Kristina'nın, böylelikle aile cüzdanını kalınlaştırmak için çalıştırıldığı kaydedildi.
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  • 14 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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