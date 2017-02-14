Disiplin cezası

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Isparta Milletvekili Nuri Okutan ve Sinan Oğan, tedbirli ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talepli olarak Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığı'na sevk edildi. MHP lideri Bahçeli, referandum öncesi Konya'da yaptığı değerlendirme toplantısında "Hayır" için Demokrat Parti ve BBP'yle görüşen milletvekillerine tepki göstererek "Hayır denilmesinin de bir adabı vardır. Parti disiplinine aykırı davrananlarla ilgili gereken yapılacak" demişti.
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