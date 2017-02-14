Dersimiz taciz

Ankara'nın Haymana İlçesi'nde bulunan Haymana Nuri Bektaş Anadolu Lisesi cinsel taciz iddialarıyla sarsıldı! İddialara göre 2014 yılında atanan okul müdürü S.K., okulun pansiyonunda 100 erkek öğrenciye cinsel taciz ve istismarda bulundu. Bazı öğrencilerin ve velilerin BİMER'e şikayetleri sonucu soruşturma başlatıldı. Bakanlığa bağlı müfettişler, Pazartesi günü okula gidip öğrencilerin ifadesini aldı. Müdür S.K. da Perşembe günü görevden alındı. Bazı öğrenciler olayla ilgili, "Hangi öğretmenden yardım isteyebileceğimizi bilemedik. Son çare olarak aklımıza gelen BİMER oldu."
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