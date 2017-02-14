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Davullu zurnalı

Deniz Anatça, 5’inci katlarındaki evlerinin balkonundan düşüp hayatını kaybetti. Genç kız dün üzerine gelinlik örtülüp davullu zurnalı töreni ile toprağa verildi...

Davullu zurnalı cenaze
Düğün gibi herkesi şaşkına çevirdi! Olay 'nın merkeze bağlı Seyhan İlçesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi Deniz Anatça (17), geçtiğimiz Cuma günü, ailesi ile birlikte yaşadığı 11 katlı apartmanın 5'inci katından bilinmeyen bir nedenle düştü. Olay yerine giden sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Kızlarını kaybeden acılı aileyi ise kimse teselli edemedi. Anatça'nın cenazesi, yapılan otopsinin ardından dün ailesine teslim edildi. Acılı aile, kızlarının cenazesini eskiden yaşadıkları Sucuzade Mahallesi'nde getirdi. Arap kökenli olan genç kızın cenazesi burada, evlenmeden önce ölmesi nedeniyle davul çalınarak karşılandı. Ailesinin tabutuna gelinlik örttüğü genç kız, alınan helalliğin ardından yine davul zurna ile Hadırlı Mezarlığı'na götürüldü. Bu sırada Anatça'nın yakınları gözyaşlarını tutamadı. Genç kız daha sonra kefeninin üzerine örtülen gelinlikle defnedildi. Deniz Anatça'nın akrabası Çetin Demirkıran, gelenekleri gereği evlenmeden önce ölen bekar bir kızın davul çalınıp, gelinlikle toprağa verildiğini söyledi.
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  • 14 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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