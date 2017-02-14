Davullu zurnalı cenaze

Düğün gibi cenaze herkesi şaşkına çevirdi! Olay Adana'nın merkeze bağlı Seyhan İlçesi'nde meydana geldi. Liseöğrencisi Deniz Anatça (17), geçtiğimizCuma günü, ailesi ile birlikte yaşadığı 11katlı apartmanın 5'inci katından bilinmeyenbir nedenle düştü. Olay yerine giden sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Kızlarını kaybeden acılı aileyi ise kimse teselli edemedi. Anatça'nın cenazesi, yapılan otopsinin ardından dün ailesine teslim edildi. Acılı aile, kızlarının cenazesini eskiden yaşadıkları Sucuzade Mahallesi'nde getirdi. Arap kökenli olan gençkızın cenazesi burada, evlenmeden önceölmesi nedeniyle davul çalınarak karşılandı. Ailesinin tabutuna gelinlik örttüğü genç kız, alınan helalliğin ardından yine davul zurna ile Hadırlı Mezarlığı'na götürüldü. Bu sırada Anatça'nın yakınları gözyaşlarını tutamadı. Genç kız dahasonra kefeninin üzerine örtülen gelinlikledefnedildi. Deniz Anatça'nın akrabası Çetin Demirkıran, gelenekleri gereği evlenmeden önce ölen bekar bir kızın davul çalınıp, gelinlikle toprağa verildiğini söyledi.
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