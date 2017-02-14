Cumhurbaşkanlığı sistemi 16 Nisan'da milleten evet onayını alırsa tek başlı ve istikrara dayalı bir hükümet sistemini getireceği gibi parlamenter sistemden kaynaklanan çift başlı yapı ve koalisyon hükümetleri gibi arızaları ortadan kaldıracak.
Yeni sistemle birlikte yasama ve yürütme erkleri arasında gerçek anlamda bir erkler ayrılığı yaşanacak ve devletin mevcut idari yapısı hareket yetisinin kısıtlayan o prangalarından kurtularak daha demokratik ve işlevsel bir iskelete kavuşacak:
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.