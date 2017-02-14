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nde TBMM'nin denetleme yetkisi

, 16 Nisan'daki halk oylamasından geçerse in tüm arızalarını ortadan kaldıracak.

Cumhurbaşkanlığı sisteminde TBMMnin denetleme yetkisi
16 Nisan'da milleten evet onayını alırsa tek başlı ve istikrara dayalı bir hükümet sistemini getireceği gibi den kaynaklanan çift başlı yapı ve koalisyon hükümetleri gibi arızaları ortadan kaldıracak.

Yeni sistemle birlikte yasama ve yürütme erkleri arasında gerçek anlamda bir erkler ayrılığı yaşanacak ve devletin mevcut idari yapısı hareket yetisinin kısıtlayan o prangalarından kurtularak daha demokratik ve işlevsel bir iskelete kavuşacak:
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  • 14 Şubat 2017, Salı 00:45
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