Çipras ateş

AVCILAR FARK ETTİ
Yunan mahkemesi, FETÖ'cüleri Türkiye'ye vermeyeceğini açıkladı. Yunanistan Başbakanı Çipras ise "Yargı kararlarına karışamayız" deyip bu karara adeta arka çıktı. İşte Yunanistan'ın bu kararlarından yüz bulan FETÖ, Komşu'ya firar etmek için sınıra dayandı. Son olarak Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı personeli B.K., eski akademisyen eşi V.K. ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eski çalışanı A.T.Ç. ile doktor eşi T.Ç., Yunanistan'a kaçmak için Edirne'ye ulaştı. Yanlarında çocukları da vardı. Amaçları Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a kaçmaktı. FETÖ'cü çiftler firar için bot aramaya başladı. Bu durumdan şüphelenen avcılar, durumu hemen güvenlik güçlerine ulaştırdı. Jandarma operasyon yaptı. Zanlılar kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin üzerinden 4 bin euro ve 2 bin lira çıktı. 4 çocuk ise yakınlarına teslim edilmek üzere jandarma karakoluna alındı. FETÖ/PDY ile bağlantıları olduğu iddia edilen T.Ç. ve B.K.'nın haklarında yakalama kararı bulunduğu saptandı. Öte yandan 15 Temmuz'dan bu yana Yunanistan'a kaçak giren Türk vatandaşlarının sayısının 8 kaçak asker de dahil olmak üzere 100'e ulaştığı aktarıldı.
'ALTUN' VURUŞ
Sınırdaki hainler arasına PKK da katıldı! Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriyeleri sırasında şüphelendiği 3 otomobili Meriç İlçesi'nde durdurup arama yaptı. Otomobillerde yurt dışına kaçma hazırlığındaki 16 yabancı uyruklu yakalandı. Mülteciler arasında bulunan bir kişi kendini Suriyeli "Ahmet Selim" olarak tanıttı! Ancak söz konusu şahsın durumundan şüphelenen ekipler arama yaptı. Zanlının üzerinden göndericisi Bayram Altun olan posta gönderisi çıktı. Yapılan parmak izi eşleştirmesinde kimliğini gizleyen kişinin terör örgütü PKK/KCK yöneticisi olduğu iddia edilen Altun olduğu anlaşıldı.
Şener URFA/Akif YAMAN-Kasım ŞAHİN
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