CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürmeyeceklerini açıkladı. Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Söz, karar ve yetki millettedir. Meclis'in yanlış hesabı milletten dönecektir. Anayasa Mahkemesi'ne gitme hakkımız bulunmaktadır. 60 günü milletin hakimliğine bırakacağız. Bunun için Anayasa Mahkemesi'ne gitmeyeceğiz." dedi.