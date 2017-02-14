Yol Durumu
  1. PKK'ya ağır darbe indirildi: 834 kişi yakalandı!
  2. Kandil tetikçisinin cezası belli oldu!

, 'ye gitmeme kararı aldı

, Anayasa değişikliği teklifiyle ilgili Anayasa Mahkemesi'ne gitmeme kararı aldı

CHP, AYMye gitmeme kararı aldı

Genel Başkanı , anayasa değişikliği düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürmeyeceklerini açıkladı. Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Söz, karar ve yetki millettedir. Meclis'in yanlış hesabı milletten dönecektir. Anayasa Mahkemesi'ne gitme hakkımız bulunmaktadır. 60 günü milletin hakimliğine bırakacağız. Bunun için Anayasa Mahkemesi'ne gitmeyeceğiz." dedi.
Etiketler: , ,
  • 14 Şubat 2017, Salı 14:56
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
FatihSultan23 FatihSultan23

Bu chpkk lı gideceği yer belli fetö teröristinin yanına gider, amerika onu yakında çağırır ve şunu söyler beceriksiz kemal, bir şey beceremedin yakında beceriksizlik kasetini piyasa sürerler, yakındır bekleyin bu kaset çıkar piyasaya, amerika kılıçtaroğlunuda fişini çekecek az kaldı, ama biz Türk Milleti olarak hepsinin fişini çekeceğiz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 14.02.2017 15:40
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar