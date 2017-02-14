CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürmeyeceklerini açıkladı. Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Söz, karar ve yetki millettedir. Meclis'in yanlış hesabı milletten dönecektir. Anayasa Mahkemesi'ne gitme hakkımız bulunmaktadır. 60 günü milletin hakimliğine bırakacağız. Bunun için Anayasa Mahkemesi'ne gitmeyeceğiz." dedi.
CHP, AYM'ye gitmeme kararı aldı
CHP, Anayasa değişikliği teklifiyle ilgili Anayasa Mahkemesi'ne gitmeme kararı aldı
Etiketler: CHP , AYM , Kemal Kılıçdaroğlu
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Bu chpkk lı gideceği yer belli fetö teröristinin yanına gider, amerika onu yakında çağırır ve şunu söyler beceriksiz kemal, bir şey beceremedin yakında beceriksizlik kasetini piyasa sürerler, yakındır bekleyin bu kaset çıkar piyasaya, amerika kılıçtaroğlunuda fişini çekecek az kaldı, ama biz Türk Milleti olarak hepsinin fişini çekeceğiz.
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