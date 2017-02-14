Çetin çifti ortada kaldı

Emekli öğretmen olan Altan (70) ve Ülker (68) Çetin çifti, bütün varlıklarını sattı. İzmir Çeşme'ye tatile giden çift, otel odalarına 2 tane intihar mektubu bıraktı. Kanada'da yaşayan oğulları Levent Çetin'e de veda mesajı attı. "Eşyalarımızı ve arabamızı sattık. Şimdi gidiyoruz. Hoşça kal. Ancak oğullarından "Canlınız yetmedi, kendinizi öldürerek de ağzıma s..n. Nefret ediyorum ikinizden" yanıtını aldı. İntihar eden çiftin cansız bedenlerine 4 gün sonra denizde ulaşıldı. Cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan çiftin cenazelerine 6 gün gecmesine rağmen sahip çıkan olmadı.