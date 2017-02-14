Beşiz doğum günü

Bursa'da oturan Hatice ve Fatih Yılmaz, 9 yıl önce Ağrı'da evlendi. Çift mutlu süren evliliklerini bir bebekle taçlandırmak istedi. Ancak 5 yıllık uğraşları sonuç vermedi. Tedavi olan ikilinin 3 yıl önce Ecrin ismini verdikleri kızları dünyaya geldi. 2 yıl sonra yeniden hamile kalan Yıldız, bu defa beşiz doğurdu. Yılmaz çifti önceki gün, 1 yaşına giren beşizlerinin doğum gününü kutladı.