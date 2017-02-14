Başörtülü genç kıza saldıran kadın tutuklandı

Maltepe'de minibüste bir kadın yolcu, 16 yaşındaki başörtülü genç Fatma Dilara Aslıhan'a saldırdı. Genç kızın başörtüsünü çıkaran ve kendisine tekme atan saldırgan, "Siz teröristsiniz, sizin yüzünüzden herkes ölüyor. Sen başın kapalı okuyamazsın" diye bağırdı. Saldırgan polis tarafından gözaltına alınırken, o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.



Olay, Pendik-Kadıköy hattında sefer yapan bir minibüste yaşandı. Arkadaşları ile birlikte gezmek için Maltepe'ye giden lise öğrencisi Fatma Dilara Aslıhan Y., A.A.K. isimli kadının saldırısına uğradı. Bir anda genç kızın başörtüsüne asılan kadın, "Siz teröristsiniz, sizin yüzünüzden herkes ölüyor. Sen başın kapalı okuyamazsın" diyerek hakaretlerde bulundu. Genç kıza tekme de atan saldırgan, ardından kızın başörtüsünü çıkardı. Bir anda neye uğradığını şaşıran genç kız ise uzun süre olayın şokunu yaşadı. Tartışma üzerine minibüs şoförü devreye girerek kadını sakinleştirdi. Maltepe Cumhuriyet Karakolu önünde duran şoför, duruma polislere bildirdi. Minibüsten indirilen saldırgan kadın gözaltına alınırken, genç kız ise ifadesi alınmak üzere Maltepe Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.



Maltepe'de minibüste başörtülü genç kıza saldıran A.A.K., 5 ayrı suçtan tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Karar neticesinde 16 yaşındaki Fatma Dilara Aslıhan'a saldıran kadın tutuklandı.