Başbakan:Türkiye 5G'nin üreticisi olacak

5G Mükemmeliyet Merkezi açılış töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Bir torba çimentoya para verir alırız ama biri fikir verdi mi ona para vermeyiz, Değerini sonra anlarız" dedi. Başbakan Yıldırım teknolojinin önemine değindiği konuşmasında "Parametreleri değiştir istediğini yap, güzel bir şey. İşte bu merkezde de buna benzer işler yapılıyor. Amacımız bir adım öne geçmek" şeklinde konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım konuşmasında şunları kaydetti:

"TÜRKİYE 5G ÜRETECEK"

Bizim mutlak üstünlüğümüz yok, doğalgazımız fosil yakıtlarımız yok. O halde üstünlük sağlayacak işler yapmamız lazım. 5G teknolojisi şu anda dünyada henüz ticarileşmiş değil. Bugün itibarıyla 7 adet proje burada sergileniyor. Şu anda ulusal ve uluslararası alanda çalışma yürüten kurumlar var. Burası bir laboratuvar görevi görecek. Üretilen yerli yazılımların ve diğer teknolojilerin testleri burada yapılacak. Sonra da uluslararası sektörde yerini almış olacaklar. Türkiye 5G teknolojisinin sadece kullanıcısı değil üreticisi de olacak. Online ve offline ülkeler var. Biz Türkiye olarak online olmuş bir vaziyetteyiz. Şu anda hızımızı artırmak gibi bir hedefimiz olmalı. Bilişimde gidebildiğiniz kadar hızlı gidin. Mahsuru yok.

"İLETİŞİM ALANINDA 30 MİLYARLIK YATIRIM YAPTIK"

Rekabetin güzelliğin ayrı ayrı alt yapıyla masrafla yapmak yerine müşterek alt yapıyla olması rekabetin, ürünlerin çeşitliliği ve kalitesi ile ölçülmesi en doğru yol olur. Bu konuda işletmeler çok daha rasyonel kararları vakit kaybetmeden alacaktır. Son 15 yıldır bilişim ve teknoloji alanında neler oldu? Çağı yakalama anlamında büyük mesafe aldık. Sadece iletişim alanında 30 milyar yatırım yaptık. Mobil abone sayısı 75 milyona ulaştı. Mobil iletişimi 3 G'nin en az on katı hıza taşıyan 4,5 G uygulaması 2016 Nisan'da başladı.



"BİLİŞİM ALT YAPISI MİLLİ GÜVENLİKLE DOĞRUDA İLGİLİ BİR DURUMA GELMİŞTİR"

Günümüzde bilişim alt yapısı milli güvenlikle doğrudan ilgili bir duruma gelmiştir. Hatta darbe girişimlerine ilk olarak teknolojiyi kullanarak başlıyorlar. Hatırlayın Arap baharı denilen o hareketin öncüsü bilişim alt yapısının kullanılarak başlatılmasıyla vuku bulmuştur. 15 Temmuz'da da darbeciler önce iletişim ağlarına saldırdılar. Maalesef bu saldırılarda Türksat'ta iki kahraman arkadaşımız şehit oldu. O karanlık gecede 248 yiğidimizi şehit verdik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.