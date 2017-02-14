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Başbakan'dan 'a taziye mesajı

, 'ın Lahor kentindeki terör saldırısı nedeniyle Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ve Pencap Eyaleti Başbakanı Şahbaz Şerif'e başsağlığı mesajı göndererek, taziyelerini iletti.

Başbakandan Pakistana taziye mesajı
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, 'ın en kalabalık eyaleti olan Pencap'ın başkenti Lahor'da düzenlenen terör saldırısı nedeniyle Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ve Pencap Eyaleti Başbakanı Şahbaz Şerif'e taziye mesajı gönderdi.
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  • 14 Şubat 2017, Salı 20:54
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