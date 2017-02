Başbakan'dan müjde: 2017 baharından itibaren...

Başbakan Yıldırım, "Terör örgütleri hep beraber koro halinde 'hayır' propagandası yapıyorsa, bunun ülkemiz, milletimiz, vatandaşımız için bir işareti var. Vatandaş, hangi tercihini yapacaksa gidip yapacak. Terör örgütlerinin 'hayır' dediği yerde benim vatandaşlarım aynı safta olmayacaktır." dedi.



Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkar satır başları şöyle:

Değerli yol arkadaşlarım kadirşinas milletim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ak Parti Türkiye'nin her köşesinde bacası tüten bir siyaset ocağıdır. bunun için geçtiğimiz hafta ilçe başkanları ile bir araya geldik. Daha sonra belediye başkanlarımızla istişare toplantısı yaptık. Bugün istikrarlı bir Türkiye var. Cumhuriyet tarihinin özlemle beklediği asırlık projeleri Avrasya Tüneli, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü... ve daha nicelerini hayata geçirdik. Şimdi inşallah 18 Mart'ta dünyanın ayaklar arası açıklığı en büyük köprüsünü Çanakkale Köprüsü'nün temelini atıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.

Türkiye muasır medeniyetler seviyesine ilerlerken yeni bir anayasaya ihtiyaç olmuştur. Bu anayasa 1982 model. Hayır'cılar diyor ki bir ittirirsek belki çalışır. Milletimiz 16 Nisan'da darbe ürünü bu anayasayı değiştirecek. Vatandaş o gün ne diyecek? Vesayetin her türlüsüne dur demek için, Milletin üstünde bir güç kabul edilmemesi için, Bağımsız yargı için, Gençlerin siyasete atılması için, Etkili demokrasi için, Kutuplaşma değil kucaklaşma için EVET! Görüyorsunuz evet diyecek o kadar çok sebep var ki! Evet'te bereket var. Vatandaş ne istediğini de ne yapacağını da biliyor. 16 Nisan'a kadar sahalardayız gençler! Hazır mısınız? Evet.

"PKK, FETÖ, DEAŞ, HDP HAYIR DİYOR"

Milletin aklını yalanlarla, dolanlarla, safsatalarla dolandırmaya çalışanlar yine başarılı olamamış. Vatandaş ne istediğini ne yapacağını biliyor. 16 Nisan'a kadar sahalardayız gençler! Hazır mısınız? Tüm teşkilatlarımızla il il, ilçe ilçe, köy köy, mahalle mahalle gezip Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlatacağız. İnanıyorum ve eminim ki, milletimiz 2007'de başlattığı bu demokratik süreci 16 Nisan'da taçlandıracak. PKK, FETÖ, DEAŞ, HDP hayır diyor! Bunlardan ses çıkmıyor, CHP niye böyle konuşuyorsun? Vatandaşımızın kararı karşısında boynumuz kıldan ince. Terör örgütleri koro halinde hayır propagandası yapıyorsa bu durumun vatandaşımız için bir işareti var. Terör örgütlerinin hayır dediği yerde benim vatandaşlarım onlarla aynı safta olmayacaktır. Terör örgütü ülkemizin de milletimizin de bayrağımızın da toprağımızın da düşmanıdır.

"TÜRKİYE'DE DEMOKRASİNİN BAŞINI ÖNE EĞDİRECEK BİR OLAY DAHA İSTEMİYORUZ! ONUN İÇİN EVET!"

İktidarın her işine muhalefet olmayı maharet sanıyorlar. Biliyorlar ki gençleşen ve büyüyen meclis bu anlayışı kabul etmeyecek. Çözüm siyaseti isteyen millet kördüğüm politikaları güdenleri elleriyle itiyorlar. Türkiye demokrasisi bugüne kadar çok sınav verdi. Parti genel başkanları, milletvekilleri hapisle ölümle tehdit edildi. Cumhurbaşkanı seçilemedi. Bu bahane edilerek 1980 darbesi yapıldı. Türkiye'de demokrasinin başını öne eğdirecek bir olay daha istemiyoruz. Onun için millet EVET diyor. Bundan şüphemiz yok! FETÖ ve avanesi hayır diyor, çok yaşlı kadın dinlemeden vatandaşımızı öldüren PKK hayır diyor. Sırtını onlara yaslayan HDP de hayır diyor. Bunların değişim karşısında yer alması anlaşılabilir ama ana muhalefet yöneticilerine ne demek lazım. Parlamento ortadan kalkıyormuş. Şimdi parlamento ortadan kalkmıyor da! Aslında CHP de bunu çok iyi biliyor. CHP'nin resmi siyaseti "AK Parti ne derse tam tersi" şeklinde. Değerli kardeşlerim ekini ektim sırtımı rahata verdim diye bir şey yok. Çok ciddi mesafeleri katettik ama daha çok işimiz var. Terörü ülke gündeminden çıkaracağız. Kış aylarında kendince güvende olduğu bölücü terör örgütünün sığınaklarını yerle bir ettik. Kararlılığımızdan zerre miktar sapma yok!

"EL BAB KONTROL ALTINA ALINDI"

Türkiye topraklarının ötesinde de ulusal güvenliğimizi sağlamak için Fırat Kalkanı harekatımız da devam ediyor. Bu mücadeleden sonra elhamdülillah Bab'da kontrol altına alındı. Amacımız terör koridorlarının önüne geçmek. Tedbiri asla elden bırakmayacağız. Tedbiri elden bırakmadığımız bir diğer husus da FETÖ! Bu katil güruh takibimizde. Kamuda arındırmalar devam ediyor. Diyelim ki atılanlar kendilerine haksızlık yapıldığını düşünüyor. KHK ile yeniden değerlendirme mekanizmasını hayata geçirdik. 7 üyeden oluşacak idare adına itirazlar incelenip karara bağlanacak.



"YENİ YÖNETİMDEN GÜLEN'İN İADESİ İÇİN ADIMLARINI BEKLİYORUZ"

FETÖ elebaşının iadesi için girişimlerimiz devam ediyor. Türkiye'de yaşanmış bir katliamın birinci derecede sorumlusu ABD'de bir çiftlikte keyif içinde yaşayamaz. Bu kabul edilemez. Bu darbe girişiminin azmettiricisinin Gülen olduğunu ABD'li makamlara ilettik. Kanıtları teslime ettik. Yeni yönetimle görüşmelerimiz devam ediyor. Adımlarını bekliyoruz.

"REEL SEKTÖRÜ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Diğer bir husus da ekonomidir. Reel sektörün faiz baskısı altında ezmeden döviz kurları konusunda bazı adımlar attık. Gelişmeler karşısında tedbirlerimizi alıyoruz. Reel sektörü desteklemeye devam edeceğiz. Daha geçen hafta bütün KOBİ'lere bir yıl ödemesiz faizsiz kredi kararı aldık. Böylece küçük esnafın sıkıntılarını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz.

"2017 BAHARINDAN İTİBAREN TÜRKİYE ŞAHA KALKMAYA DEVAM EDECEK"

Döviz kurlarında hareketlenme oldu, kıyametleri kopardılar. Şimdi iniş başladı. Felaket tellalları sus pus oldu. Küresel dalgalanmalarla başlayan döviz kurlarındaki oynaklık geçicidir. İnşallah 2017 baharından itibaren Türkiye her alanda şaha kalkmaya devam edecek.Yazın gelmesiyle ayağımızdaki bütün bağlardan kurtulmuş olacağız. Biz yavrularımızın geleceğini düşünüyoruz. Geçen hafta sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla TOBB ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasındaki istihdam seferberliğini kamuoyuna ilan ettik. İŞKUR marifetiyle kamu kuruluşlarında vatandaşlarımıza iş temin ediliyor. Bunlar en az 9 ay kesintisiz çalışıyorlar. Yeni uygulamada özel sektörü de dahil ettik sayıyı 500 bine çıkardık. Hem kamuda hem özel sektörde işsizler çalışacak, parasını İşsizlik Fonu'ndan biz ödeyeceğiz. Dolayısıyla işverenlerimize ayrı bir yük gelmeyecek. TOBB Başkanlığı bünyesindeki toplam 1,5 milyonu bulan üyelerin her biri en az 1 işçi çalıştırmaya karar verdi. Bu ne demektir? 1 buçuk milyon vatandaşımıza yeni iş. Üstüne bizim 500 binlik toplum yararına çalışma hedefini de koyunca sayı 2 milyonu buluyor. Onlar sadece maaşı verecek, bir yıl boyunca vergi ve sigortayı devlet olarak biz karşılayacağız. Biz işverenlerin diğer maliyetlerini karşılayacağız. Sigorta primi ve vergiyi devlet olarak 1 yıl boyunca biz karşılayacağız. Yanında bir işçi çalıştıranlara 12 milyar katkı sağlayacağız. Türkiye buna değer. Bu millet her şeyin en güzelini hakkediyor. Değil mi ki 15 Temmuz gecesi demokrasiyi kurtaran bu millet. Türkiye için arkadaşlarımızla her alanda çalışıyoruz. Gündemimizde tek bir konu yok. Hayatın her alanında durmadan yorulmadan kararlar alıyoruz. Biten hizmetleri devreye alıyoruz, yenilerin temellerini atıyoruz. Bütün bunları geleceğe taşıyabilmek için anayasamızda bu değişikliği yaptık. Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde Türkiye dev hizmetlerle buluştu. Onun için 16 Nisan çok önemli. Çünkü mesele memleket meselesi.

25 ŞUBAT'TA ANKARA'DA MUHTEŞEM BİR AÇILIŞ YAPACAĞIZ

Çocuklarımıza daha müreffeh daha kalkınmış bir Türkiye emanet etmek istiyor musun? Eli kanlı FETÖ gibi terör odaklarının bir daha alçakça darbe yapmasını önlemek istiyor musunuz? Bütün AK Parti teşkilatımız önümüzdeki 2 ay içerisinde sahadayız. 25 Şubat'ta Ankara Arena'da kampanyamızın muhteşem açılışı olacak. Çalışmalarımızda sağduyuyu elden bırakmayacağız. Kışkırtmalara kapılmak yok. Kalıcı yalan ve iftiralarla hayırcı blok bu süreci sakatlamaya çalışıyor. Unutmayın bizim işimiz hizmet, gücümüz millet.