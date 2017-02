Baba farkı!

fedakarlığın ve kahramanlığın ismiydi. Ancak her baba aynı değildi. Bunun en çarpıcı örneği'da gözler önüne serildi., Taksim Meydanı'nda ilaçla bayılttığı oğlunu kollarında taşıyarak saatlerce dilendirdi. Zabıta tarafından oğlunu dilendirirken yakalanan baba, kendisinin ve çocuğunun hasta olduğunu söyleyerek serbest bırakmalarını istedi. Ekipler isediyerek babaya tepki gösterdi. Ardından ekipler, baba ve oğlu sağlık kontrolü için'ne getirdi. Hastaneye muayene için getirilen çocuk, doktorlar tarafından kontrol edildi. Çocuğun kan ve idrar tahlilleri içintutulması gerekti.'ne götürülen ve üzerinden çok miktarda para çıktığı öğrenilen babanın, ceza yazılamadığı için serbest bırakıldığı öğrenildi.dilendiren babaya tepki yağarken, Batman'ın'nden yürekleri ısıtan bir haber geldi. 4 çocuk babası, 2 çocuğunu okula yetiştirmek için her gün büyük zorluklara göğüs gerdi. Yar,üzerinde bulunan köprünün 3 kilometre uzaklıkta olması nedeniylegösterdi. Yar, her gün okula yetişmeleri için çocuklarısırtına alarak çayın üzerinden karşıya geçiriyor. Fedakar baba, okul çıkışı da aynı zahmete katlanarak çocuklarını eve ulaştırıyor. Karşıdan karşıya geçirdiği çocuklarının ıslanmaması için büyük uğraşlar veren Yar,diyor. Çocuklar ise evlerine yakın bir yere asma köprü yapılması için yetkililere sesleniyor.