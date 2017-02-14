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Baba farkı!

ve Batman’da çekilen 2 fotoğraf, baba farkını gözler önüne serdi. Suriyeli , ilaçla bayılttığı oğlunu saatlerce dilendirdi. Ergül Yar ise okula yetişmeleri için her gün çocuklarını sırtlayarak çaydan karşıya geçirdi...

Baba farkı!
Baba, fedakarlığın ve kahramanlığın ismiydi. Ancak her baba aynı değildi. Bunun en çarpıcı örneği İstanbul'da gözler önüne serildi. Suriyeli uyruklu Muhammet K., Taksim Meydanı'nda ilaçla bayılttığı oğlunu kollarında taşıyarak saatlerce dilendirdi. Zabıta tarafından oğlunu dilendirirken yakalanan baba, kendisinin ve çocuğunun hasta olduğunu söyleyerek serbest bırakmalarını istedi. Ekipler ise "Sen nasıl bir babasın, çocuğunu duygu sömürüsüne alet ederek dileniyorsun. Bu çocuğu hapla uyuşturuyorsun. Nasıl bir vicdanın var" diyerek babaya tepki gösterdi. Ardından ekipler, baba ve oğlu sağlık kontrolü için Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdi. Hastaneye muayene için getirilen çocuk, doktorlar tarafından kontrol edildi. Çocuğun kan ve idrar tahlilleri için 24 saat gözetim altında tutulması gerekti. baba Muhammet K. ise duruma itiraz etti. Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen ve üzerinden çok miktarda para çıktığı öğrenilen babanın, ceza yazılamadığı için serbest bırakıldığı öğrenildi.

OĞLUNU BAYILTIP HASTA NUMARASI YAPTI
Oğlunu dilendiren babaya tepki yağarken, Batman'ın Sason İlçesi'nden yürekleri ısıtan bir haber geldi. 4 çocuk babası Ergül Yar (38), 2 çocuğunu okula yetiştirmek için her gün büyük zorluklara göğüs gerdi. Yar, Sason Çayı üzerinde bulunan köprünün 3 kilometre uzaklıkta olması nedeniyle büyük bir fedakarlık örneği gösterdi. Yar, her gün okula yetişmeleri için çocukları Cuma (6) ile Ali'yi (8) sırtına alarak çayın üzerinden karşıya geçiriyor. Fedakar baba, okul çıkışı da aynı zahmete katlanarak çocuklarını eve ulaştırıyor. Karşıdan karşıya geçirdiği çocuklarının ıslanmaması için büyük uğraşlar veren Yar, "Tulumumu giyip, çocuklarımı sırtıma alarak sudan geçiriyorum. Evlatlarımın okuması için bu zahmete gönülden katlanıyorum" diyor. Çocuklar ise evlerine yakın bir yere asma köprü yapılması için yetkililere sesleniyor.
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  • 14 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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