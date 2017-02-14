Baba farkı!

İstanbul ve Batman’da çekilen 2 fotoğraf, baba farkını gözler önüne serdi. Suriyeli Muhammet K., ilaçla bayılttığı oğlunu saatlerce dilendirdi. Ergül Yar ise okula yetişmeleri için her gün çocuklarını sırtlayarak çaydan karşıya geçirdi...
Baba, fedakarlığın ve kahramanlığın ismiydi. Ancak her baba aynı değildi. Bunun en çarpıcı örneği İstanbul'da gözler önüne serildi. Suriyeli uyruklu MuhammetK., Taksim Meydanı'nda ilaçla bayılttığı oğlunu kollarında taşıyarak saatlerce dilendirdi. Zabıta tarafından oğlunu dilendirirken yakalanan baba, kendisinin ve çocuğunun hasta olduğunu söyleyerek serbest bırakmalarını istedi. Ekipler ise "Sen nasıl bir babasın, çocuğunuduygu sömürüsüne alet ederekdileniyorsun. Bu çocuğu haplauyuşturuyorsun. Nasıl bir vicdanınvar" diyerek babaya tepki gösterdi. Ardından ekipler, baba ve oğlu sağlık kontrolü için Şişli Hamidiye EtfalEğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdi. Hastaneye muayene için getirilen çocuk, doktorlar tarafından kontrol edildi. Çocuğun kan ve idrar tahlilleri için 24saat gözetim altında tutulması gerekti. baba Muhammet K. ise duruma itirazetti. Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen ve üzerinden çok miktarda para çıktığı öğrenilen babanın, ceza yazılamadığı için serbest bırakıldığı öğrenildi.
OĞLUNUBAYILTIPHASTANUMARASIYAPTI Oğlunu dilendiren babaya tepki yağarken, Batman'ın Sason İlçesi'nden yürekleri ısıtan bir haber geldi. 4 çocuk babası Ergül Yar (38), 2 çocuğunu okula yetiştirmek için her gün büyük zorluklara göğüs gerdi. Yar, Sason Çayı üzerinde bulunan köprünün 3 kilometre uzaklıkta olması nedeniyle büyükbir fedakarlık örneği gösterdi. Yar, her gün okula yetişmeleri için çocukları Cuma (6) ileAli'yi (8) sırtına alarak çayın üzerinden karşıya geçiriyor. Fedakar baba, okul çıkışı da aynı zahmete katlanarak çocuklarını eve ulaştırıyor. Karşıdan karşıya geçirdiği çocuklarının ıslanmaması için büyük uğraşlar veren Yar, "Tulumumu giyip, çocuklarımısırtıma alarak sudangeçiriyorum. Evlatlarımınokuması için bu zahmetegönülden katlanıyorum" diyor. Çocuklar ise evlerine yakın bir yere asma köprü yapılması için yetkililere sesleniyor.
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